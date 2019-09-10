В Самаре ищут пострадавших от действий разбойника

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Днем 17 августа 2019 года в отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что несколько минут назад неизвестный мужчина нанес ей несколько ударов и отнял сумку с документами, телефоном и деньгами. Общая сумма ущерба составила 3 000 рублей.Женщина подробно описала внешность злоумышленника и указала направление куда он скрылся. Сотрудники полиции стали проверять прилегающую территорию. Вскоре в одном из дворов оперативники увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Заметив полицейских, он попытался скрыться, но был задержан.Задержанным оказался нигде не работающий ранее судимый за имущественное преступление 27-летний житель Кинель-Черкасского района Самарской области.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время подозреваемый арестован.У сотрудников полиции есть основания полагать что гражданин может быть причастен к аналогичным преступлениям. Всем, кто пострадал от действий задержанного, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г.Самаре), 8 (846) 330-00-02, 330-03-00 (дежурная часть отдела полиции № 7 Управления МВД России по г.Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).