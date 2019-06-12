В Кинель-Черкасском районе полицейские в кратчайшие сроки вернули владельцу похищенный автомобиль
12 июня 2019 11:21
90
3 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение от жителя села Кротовка. Молодой человек 1995 года рождения рассказал, что со двора его дома похитили принадлежавший ему автомобиль.
Для установления деталей случившегося на место происшествия прибыла следственно – оперативная группа. Правоохранители опросили соседей заявителя и его родственников, собрали необходимые улики. Полицейские предположили, что кражу совершил брат сожительницы потерпевшего.
В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили, что подозреваемый скрывается в заброшенном доме в селе Кротовка, и задержали его. Задержанный – 22-летний житель села Кротовка рассказал, что, похитив транспортное средство, планировал его продать, а деньги потратить на собственные нужды. Автомобиль был обнаружен в селе Большая Малышевка и возвращен владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Теперь злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 июня 2019 21:20Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова
Они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Закон
204
11 июня 2019 18:51
Решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических... Закон
194
10 июня 2019 23:48
В МВД особо обратили внимание на то, что образцы ДНК были найдены не внутри пакетиков, а на их упаковке. Закон
263
10 июня 2019 18:58
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей. Закон
284
8 июня 2019 23:44
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными... Закон
455
7 июня 2019 23:46
Об этом сообщает депутат госДумы Александр Хинштейн . Закон
511
7 июня 2019 23:13
Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы. Закон
398
Происшествия
12 июня 2019 14:27
Кот Бари Алибасова, канадский сфинкс по кличке Чуча, пропал из квартиры продюсера вечером 11 июня во время пресс-конференции для журналистов. Происшествия
39
12 июня 2019 13:20
Он попал в больницу из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Происшествия
93
12 июня 2019 12:24
Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения. Происшествия
73
Криминал
12 июня 2019 11:21
Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Криминал
89
11 июня 2019 22:03
Стоимость находки оценили в 4,5 млрд руб. Криминал
194
11 июня 2019 11:55
Хищения в банке были вскрыты в январе 2015 года. Криминал
240
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
286
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
266
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
360
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
353
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
293
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
421
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
497
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
528
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
294
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
594
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
525
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
667
Мероприятия