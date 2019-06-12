В Кинель-Черкасском районе полицейские в кратчайшие сроки вернули владельцу похищенный автомобиль

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3 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение от жителя села Кротовка. Молодой человек 1995 года рождения рассказал, что со двора его дома похитили принадлежавший ему автомобиль.Для установления деталей случившегося на место происшествия прибыла следственно – оперативная группа. Правоохранители опросили соседей заявителя и его родственников, собрали необходимые улики. Полицейские предположили, что кражу совершил брат сожительницы потерпевшего.В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили, что подозреваемый скрывается в заброшенном доме в селе Кротовка, и задержали его. Задержанный – 22-летний житель села Кротовка рассказал, что, похитив транспортное средство, планировал его продать, а деньги потратить на собственные нужды. Автомобиль был обнаружен в селе Большая Малышевка и возвращен владельцу.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Теперь злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.