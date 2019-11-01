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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Стали известны подробности страшного убийства шестилетнего малыша в детсаду

1 ноября 2019 12:14
82
Стали известны подробности страшного убийства шестилетнего малыша в детсаду
Убийца зарезал малыша в тихий час из-за голосов в голове.

Лайфу стали известны подробности страшного убийства, которое произошло в детском саду в Нарьян-Маре, где мужчина зарезал шестилетнего Кирилла. Преступник признался, что его якобы заставили это сделать голоса в голове.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, убийца спокойно прошёл на территорию детского сада, так как охрана решила, что он один из родителей. Преступник нанёс ребёнку смертельное ранение в шею. На допросе он заявил, что голоса в голове обещали ему "вечную жизнь" за убийство малыша.

Трагедия произошла во время тихого часа.
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