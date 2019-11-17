Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, проникшего в чужой дом в Кинеле

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Правоохранители находились на маршруте патрулирования в городе Кинель. На улице Колхозной стражи правопорядка заметили мужчину, схожего по приметам с полученной ранее ориентировкой. Некий злоумышленник сломал запорное устройство и проник в частный дом, расположенный на улице Пензенской.Сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1987 года рождения. Выяснилось, что он проживает в селе Вертяевка. Патрульные передали задержанного коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.