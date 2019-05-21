Песков оценил борьбу с коррупцией в РФ после изъятия 12 млрд у полковника ФСБ
21 мая 2019 11:22
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал системной работу по борьбе с коррупцией во всех ведомствах, пишет Лайф.
— Здесь можно только объяснить продолжающейся, опять же не в рамках какой-то кампанейщины, а системной работой по борьбе с коррупцией и любыми коррупционными проявлениями, — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к работе по задержанию сотрудников правоохранительных органов.
Песков подчеркнул, что работа по борьбе с коррупцией координируется в том числе из Администрации Президента и "затрагивает буквально все ведомства без исключения и все чины без каких-либо изъятий".
Напомним, в апреле в Москве по делу о коррупции были арестованы три полковника ФСБ. Одного из них — Кирилла Черкалина — обвинили в получении взятки в 850 тысяч долларов. По данным "Росбалта", при обысках у мужчины было найдено 12 миллиардов рублей наличными.
Фото pixabay.com
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