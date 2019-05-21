Жительница Самары незаконно получила более 1 млн 800 тысяч рублей
21 мая 2019 09:45
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Подозреваемая - безработная местная жительница 1969 года рождения, из корыстных побуждений решила путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершить хищение федеральных бюджетных средств в рамках программы для улучшения жилищных условий. В начале 2014 года женщина, сославшись на тяжелое материальное положение семьи и наличие 3-х, на тот момент, несовершеннолетних детей старше 14 лет, договорилась о фиктивном оформлении на работу без начисления ей заработной платы и без выполнения функциональных обязанностей. В ее в трудовую книжку была внесена соответствующая запись.
После этого необходимые документы были направлены в Минэкономразвития Самарской области. По результатам рассмотрения ей выдали свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. В соответствии с условиями Программы была определена социальная выплата - более 1 млн 800 тысяч рублей, на строительство дома.
Также подозреваемой был предоставлен необходимый пакет документов на строительство жилого дома (договор подряда, сметная документация). Для перечисления денежных средств она открыла банковский счет, на который в конце 2014 года поступили денежные средства. После этого почти всю незаконно полученную сумму подозреваемая перечислила подрядчику за выполненные работы по строительству дома в с. Елховка Самарской области. Ранее данная семья проживала в этом же селе, в другом доме. В настоящее время семья проживает в построенном двухэтажном коттедже, все трое детей достигли совершеннолетия. Сын с семьей проживает на севере, дочери – в городе Самара. Супруг подозреваемой работает вахтовым методом в нефтяной отрасли на севере, подозреваемая – у индивидуального предпринимателя в Самаре. По информации правоохранителей, семья подозреваемой неблагополучной не является, в поле зрения полиции ранее не попадала.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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