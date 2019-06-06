В Тольятти устанавливают подозреваемую в краже в супермаркете

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Полицейские Тольятти разыскивают злоумышленницу, которая 28 мая 2019 года с 17:50 до 18:23, находясь в магазине «Пеликан», расположенном на Южном шоссе 23, похитила сотовый телефон синего цвета в прозрачном чехле стоимостью 6 000 рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело.Приметы подозреваемой: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, волосы черные до плеч.Была одета: джинсы синие, белая футболка, обувь светлая открытая, очки золотого цвета.Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемой или о ее местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 30-37-02, 93-46-23 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантирована.