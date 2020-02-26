В Сбербанк Онлайн появились открытки с фотографиями природы от Русского географического общества
26 февраля 2020 17:32
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- С момента появления открыток в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» пользователи отправили более 12 миллионов изображений.
Сбербанк в партнерстве с Русским географическим обществом запустил в разделе «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн новую серию цифровых открыток. В нее вошли шесть анимированных и озвученных фотографий из галереи конкурса «Самая красивая страна».
«Самая красивая страна» - это фотоконкурс дикой природы, организованный Русским географическим обществом. Ежегодно на него приходят десятки тысяч работ. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.
Героями открыток из новой серии стали белый медведь с Земли Франца-Иосифа, лебеди Крыма и сова из московского Ботанического сада. Среди пейзажей — горы Приморского края и Дагестана, северное сияние Нового Уренгоя.
Для Сбербанка это уже не первый опыт подобного партнерства, в 2019 году к выставке в Пушкинском музее в «Диалогах» Сбербанк Онлайн появились открытки по мотивам картин из коллекции Сергея Щукина. За три месяца пока открытки Пушкинского Музея были доступны, их отправили более 350 тысяч раз.
Открытки в «Диалогах» Сбербанк Онлайн доступны всем пользователям мобильного приложения с октября 2018 года. С момента запуска отправлено более 12 миллионов открыток, а общая сумма сопроводительных переводов — более 35 миллиардов рублей. 94% открыток содержат денежный перевод. Его средняя сумма — 2615 рублей.
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Комментарии
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26 февраля 2020 17:32
Изображения для открыток были отобраны из десятков тысяч работ, которые присылали участники фотоконкурса «Самая красивая страна» Финансы и Банки
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25 февраля 2020 22:27
С 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года. Это должно побудить банки брать минимальные комиссии с клиентов. Финансы и Банки
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