В Сбербанк Онлайн появились открытки с фотографиями природы от Русского географического общества

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Сбербанк в партнерстве с Русским географическим обществом запустил в разделе «Диалоги» приложения Сбербанк Онлайн новую серию цифровых открыток. В нее вошли шесть анимированных и озвученных фотографий из галереи конкурса «Самая красивая страна».«Самая красивая страна» - это фотоконкурс дикой природы, организованный Русским географическим обществом. Ежегодно на него приходят десятки тысяч работ. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.Героями открыток из новой серии стали белый медведь с Земли Франца-Иосифа, лебеди Крыма и сова из московского Ботанического сада. Среди пейзажей — горы Приморского края и Дагестана, северное сияние Нового Уренгоя.Для Сбербанка это уже не первый опыт подобного партнерства, в 2019 году к выставке в Пушкинском музее в «Диалогах» Сбербанк Онлайн появились открытки по мотивам картин из коллекции Сергея Щукина. За три месяца пока открытки Пушкинского Музея были доступны, их отправили более 350 тысяч раз.Открытки в «Диалогах» Сбербанк Онлайн доступны всем пользователям мобильного приложения с октября 2018 года. С момента запуска отправлено более 12 миллионов открыток, а общая сумма сопроводительных переводов — более 35 миллиардов рублей. 94% открыток содержат денежный перевод. Его средняя сумма — 2615 рублей.