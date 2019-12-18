У дешевеющих банковских вкладов появились конкуренты
18 декабря 2019 16:20
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«По-прежнему для многих начинающих инвесторов удобным стартом является ИИС, позволяющий получить дополнительный доход до 52 тысяч рублей в год благодаря налоговому вычету», - заметил эксперт.
Еще в начале этого года в стране было открыто 600 тысяч ИИС, однако сейчас ими пользуются уже 1,5 миллиона инвесторов. Новиков полагает, что скачок популярности связан с падением ставок по вкладам. Из-за этого россияне ищут альтернативные инструменты заработка, интересуются фондовым рынком. Кроме того, растет финансовая грамотность людей. По данным ВЦИОМ, сегодня почти каждый пятый житель России готов вложить деньги в ценные бумаги. Еще в 2017 году таких респондентов было в 2,5 раза меньше.
«На фондовом рынке вчерашние вкладчики находят для себя подходящие альтернативы, учатся эффективно комбинировать разные инструменты с помощью консультаций с финансовыми советниками. Определение своих целей, составление персонального финансового плана – все это становится привычной практикой для сотен тысяч россиян», – объяснил Новиков.
Новых игроков на рынок привлекает и развитие удобных инструментов, например, мобильных приложений, позволяющих инвестировать дистанционно. Благодаря этому инвесторами становятся люди даже с небольшими суммами: например, в ФГ БКС каждый десятый новый инвестор приходит с суммой от 50 до 100 тысяч рублей.
Согласно исследованию «БКС Премьер», четыре из десяти инвесторов в первую очередь смотрят на доходность того или иного финансового инструмента, сравнивая его со ставками по депозитам. При этом для каждого пятого опрошенного важнейшей остается гарантия сохранности денег.
По мнению Новикова, важным стимулом для вчерашних «депозитчиков» являются готовые решения, не требующие каких-то специальных знаний по управлению капиталом. Яркий пример – структурный продукт, составленный профессиональными финансистами и аналитиками. Среди структурных продуктов всегда можно найти вариант, который гарантирует полную защиту капитала, говорит эксперт.
«В структурных продуктах с полной защитой с точки зрения инвестора важно то, что они позволяют вернуть вложенную сумму при любом раскладе, любой ситуации на рынке. У инвестора в данном случае нет ни малейшего риска уйти в минус, при этом доходность таких консервативных продуктов может находиться на уровне 10-15% годовых», - сказал Новиков.
Интерес россиян к фондовому рынку будет только расти в следующем году. Среди ключевых факторов – дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, которая в I квартале 2020 года, по прогнозам, опустится с 6,25% до 6%. Аналитики предупреждают, что это приведет к еще большему падению доходности по вкладам.
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