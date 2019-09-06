ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

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— Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых, — говорится в сообщении ЦБ.При этом в Центробанке поясняют, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, а темпы роста экономики — по-прежнему ниже ожиданий регулятора.— В этих условиях и с учётом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 4,0–4,5%, — говорится в заявлении Банка России.