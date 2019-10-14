Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 14 октября, 20:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/10:
USD 64.22
-0.52
EUR 70.73
-0.57
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Стоимость чашки кофе проанализировали Сбербанк, Яндекс.Маркет,

14 октября 2019 12:41
171
Средний чек в самых недорогих кофейнях в июле–августе составил 301 руб.
- Чашка кофе в России в июле–сентябре 2019 г. стоила в среднем 125 руб. Это на 6% дороже, чем годом ранее.
- Самым «демократичным» кофе оказался в Нижнем Новгороде — 105 руб. (в среднем за июль-сентябрь 2019 г.)
- В кафе разных ценовых сегментов объем продаж кофе вырос на 1–6% (июль–август 2019 г. к тому же периоду 2018 г.). Рост частоты покупок зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, а также в регионах Центральной России.
- Средний чек в самых недорогих кофейнях в июле–августе составил 301 руб.
- Существенно экономят те, кто готовит кофе дома: средняя стоимость капсулы для кофемашины — 21 руб.

Сбербанк и участники его экосистемы — ИТ–компании «Платформа ОФД» и Эвотор, а также сервис для выбора товаров Яндекс.Маркет — в проекте
«СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, в какую цену обходится россиянам чашка кофе в кофейне и
дома.

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для приготовления кофе в первом и втором кварталах 2019 года. По их данным, из всех видов кофе
наибольшей популярностью на сервисе пользовался кофе в зернах. На втором месте — капсулы для кофемашин, на третьем — молотый кофе. Популярные предложения молотого кофе за квартал подешевели сильнее всего — на 22%, растворимого кофе - на 5%, капсул - на 4%, а кофе в зернах — на 2%.
 
Отдельно аналитики посчитали, во что обошлась бы во II квартале 2019 года чашка кофе из капсулы, приготовленная дома. Средняя стоимость популярных
предложений капсульных кофемашин на Яндекс.Маркете составила 7200 руб. А одной капсулы для кофе — 21 руб. Таким образом, если обладатель этой кухонной техники будет пить по чашке кофе ежедневно в течение года, напиток будет стоить для него 40,73 руб. за порцию, если не брать в расчет расходы на электричество и воду. При эксплуатации капсульной кофемашины в течение двух лет, чашка кофе обойдется уже в 30,86 руб., в течение трех — в 27,58 руб.

Аналитики крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД» считают, что на рост числа посещений кофеен и продаж кофе этим летом повлияла прохладная погода. Увеличение частоты покупок в июле–августе зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в регионах Центральной России.

Если говорить о полноформатных кофейнях (кофе–бары с универсальным меню), средний чек покупки за одно посещение заведения летом 2019 года составил 966
руб. Это на 5% выше, чем в то же время годом раньше (сравнивали период за июль–август). При этом объем продаж вырос на 4%.

394 руб. — средний чек в кофейнях более низкого ценового сегмента. Это на те же 5% больше, чем годом раньше. В свою очередь продажи здесь выросли на 1%.

В секторе быстрого питания (кофе с собой, по пути) средний чек оказался еще на 93 рубля ниже, или 301 рубль. При этом год к году он вырос на 2%. Продажи увеличились на 6%.

По данным аналитиков Эвотора, самая дорогая чашка кофе — в Москве. В июле–сентябре 2019 года средняя стоимость чашки кофе в столице составила 137 руб., что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. По цене чашки кофе самый демократичный среди городов-миллионников — Нижний Новгород (105 руб.). За год напиток здесь не подорожал. В Красноярске чашка кофе в среднем стоит 131 руб. (+5% за год), в Екатеринбурге — 129 руб. (+8% за год), в
Санкт-Петербурге — 115 руб. (+8% за год).

В среднем по России чашка бодрящего напитка подорожала за год на 6% до 125 руб. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
14 октября 2019  16:12
В ней приняли участие 50 субъектов Российской Федерации.
Самарская область получила Гран-При на 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019»
В ней приняли участие 50 субъектов Российской Федерации.  Экономика региона
153
12 октября 2019  12:59
В Самарском бизнес-инкубаторе стартовал молодежный проектный марафон Молодежь – драйверы национальных проектов»
В Самарском бизнес-инкубаторе стартовал молодежный проектный марафон «Молодежь – драйверы национальных проектов»
Мероприятие посетил министр экономического развития и инвестиций региона. Экономика региона
447
11 октября 2019  15:09
«Самарский завод железобетонных изделий» заключил договор с центром занятости Самары на повышение квалификации 21 работника.
Самарский завод железобетонных изделий повышает квалификацию работников благодаря нацпроекту
«Самарский завод железобетонных изделий» заключил договор с центром занятости Самары на повышение квалификации 21 работника.  Экономика региона
429
Весь список
Финансы и Банки
14 октября 2019  12:41
Средний чек в самых недорогих кофейнях в июле–августе составил 301 руб.
Стоимость чашки кофе проанализировали Сбербанк, Яндекс.Маркет,
Средний чек в самых недорогих кофейнях в июле–августе составил 301 руб.  Финансы и Банки
171
11 октября 2019  16:17
Проведение Форума стало первым шагом к созданию в Самарской области центра компетенций по вопросам правоприменения и нормотворчества в банковской и кредитной сферах.
В Самаре прошёл Международный правовой банковский форум
Проведение Форума стало первым шагом к созданию в Самарской области центра компетенций по вопросам правоприменения и нормотворчества в банковской и... Финансы и Банки
596
10 октября 2019  17:01
Соглашения предполагают проведение совместной работы в части участия специалистов банка в образовательном процессе, проведение и организация практик для студентов ВУЗов на базе банка.
Сбербанк расширяет сотрудничество с самарскими ВУЗами
Соглашения предполагают проведение совместной работы в части участия специалистов банка в образовательном процессе, проведение и организация практик для... Финансы и Банки
338
Весь список
Строительство
14 октября 2019  10:32
Металлическая арматура для строительства
Металлическая арматура для строительства
 Одной из важных составляющих в возведении зданий, сооружений и конструкций является использование качественной арматуры. Она представляет собой ни что иное... Строительство
32
11 октября 2019  11:55
На улице Мичурина в Самаре прибавится торговых центров
На улице Мичурина в Самаре прибавится торговых центров
На публичные слушания вывели заявку, где пытаются изменить правовую зону участка площадью 800 кв.м. Строительство
716
11 октября 2019  10:59
На Фрунзенском мосту в Самаре уже монтируют барьеры и освещение
На Фрунзенском мосту в Самаре уже монтируют барьеры и освещение
10 октября по ул. Шоссейной в Куйбышевском районе снова пошли троллейбусы. Строительство
495
Весь список
Материалы и технологии
14 октября 2019  10:36
Однофазные и трехфазные стабилизаторы напряжения
Однофазные и трехфазные стабилизаторы напряжения
 Стабилизаторы напряжения призваны защищать бытовые приборы, подключенные к сети электропитания в доме или на промышленном объекте. Материалы и технологии
27
5 октября 2019  11:29
Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
 Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии.   Материалы и технологии
70
27 сентября 2019  21:24
Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
 Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
112
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
129
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
753
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1791
Весь список
Бизнес
8 октября 2019  17:21
Главные цели - пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения.
Предпринимателей Самары приглашают к участию в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
Главные цели - пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение... Бизнес
375
8 октября 2019  15:15
Он станет частью крупного национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.
В Самаре пройдет обучающий мастер-класс для предпринимателей
Он станет частью крупного национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.  Бизнес
361
30 сентября 2019  18:26
Патентные исследования для развития вашего бизнеса
 Новые разработки и оригинальные идеи могут послужить основанием для роста прибыли, узнаваемости бренда, оказать влияние на создание положительного имиджа... Бизнес
130
Весь список


Новости компаний
14 октября 2019  10:27
Взаимодействие промышленники и педагоги планируют налаживать сразу по нескольким направлениям.
Руководство ПАО «Кузнецов» подписало соглашение о сотрудничестве с 12 школами Самары
Взаимодействие промышленники и педагоги планируют налаживать сразу по нескольким направлениям.   Новости компаний
217
11 октября 2019  16:08
На предприятие АО «Арконик СМЗ», являющееся крупнейшим российским производителем алюминиевых полуфабрикатов, приехала съемочная группа РБК и автор проекта Вячеслав Волков.
В Самаре проходит съемка для нового выпуска программы «Сделано в России» на телеканале РБК
На предприятие АО «Арконик СМЗ», являющееся крупнейшим российским производителем алюминиевых полуфабрикатов, приехала съемочная группа РБК и автор... Новости компаний
624
11 октября 2019  11:44
Работник ПАО Кузнецов победил в конкурсе ТОП 100 лучших инженеров России»
Работник ПАО «Кузнецов» победил в конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России»
В конкурсе участвовали порядка 90 специалистов со всей страны. Новости компаний
271
11 октября 2019  11:34
Сотрудники КНПЗ украсили Самару молодыми голубыми елями
Сотрудники КНПЗ украсили Самару молодыми голубыми елями
Десятки хвойных красавиц поселились в Куйбышевском районе. Новости компаний
282
Весь список
IT и Коммуникации
14 октября 2019  10:28
Создание сайта и последующее его продвижение - в чем суть?
Создание сайта и последующее его продвижение - в чем суть?
 В современном мире с каждым днем возникает немалое количество разнообразных технологий и программ, и удивляться здесь нечему.  IT и Коммуникации
31
8 октября 2019  19:00
Какая CRM-система нужна вашей компании?
 Какая CRM-система нужна вашей компании? Как выбрать CRM-систему? Основные функции, которые необходимо понимать при выборе CRM-системы. Онлайн или локальное решение. IT и Коммуникации
79
4 октября 2019  15:15
В чем заключаются особенности кибербезопасности?
 Мы все печемся о безопасности нашего жилища, выбирая крепкие двери и надежные замковые механизмы, а вот вопросу персональной защищенности в цифровом мире... IT и Коммуникации
78
Весь список
Транспорт
11 октября 2019  12:01
В Самаре планируют обустроить выделенные полосы для автобусов
В Самаре планируют обустроить выделенные полосы для автобусов
Было решено рассмотреть возможность и целесообразность этого предложения. Транспорт
374
11 октября 2019  10:54
В Самаре временно сократят три трамвайных маршрута
В Самаре временно сократят три трамвайных маршрута
Это произойдет уже вечером 11 октября. Транспорт
293
10 октября 2019  11:44
В Самаре трамвай № 25 перестанет ходить к Барбошиной Поляне
В Самаре трамвай № 25 перестанет ходить к Барбошиной Поляне
Маршрут трамвая временно сократят практически в два раза. Транспорт
323
10 октября 2019  09:58
Около самарской набережной может появиться станция метро
Около самарской набережной может появиться станция метро
Областное министерство строительства ищет компанию, которая должна внести изменения в транспортную схему. Транспорт
303
Весь список
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
66
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
225
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
488
Весь список
Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
157
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
349
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
671
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
513
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
442
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
724
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
964
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1529
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1082
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1331
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1522
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
968
Весь список

Мероприятия
Результаты реализации национального проекта «Демография» обсудят в Сызрани на выездном совещании
"Крылья Советов" проведут открытую тренировку на втором поле стадиона "Металлург"
"История моды". Китай. Международный проект представлен в Историческом парке до 21 октября
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные