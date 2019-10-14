Стоимость чашки кофе проанализировали Сбербанк, Яндекс.Маркет,
14 октября 2019 12:41
171
- Самым «демократичным» кофе оказался в Нижнем Новгороде — 105 руб. (в среднем за июль-сентябрь 2019 г.)
- В кафе разных ценовых сегментов объем продаж кофе вырос на 1–6% (июль–август 2019 г. к тому же периоду 2018 г.). Рост частоты покупок зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, а также в регионах Центральной России.
- Средний чек в самых недорогих кофейнях в июле–августе составил 301 руб.
- Существенно экономят те, кто готовит кофе дома: средняя стоимость капсулы для кофемашины — 21 руб.
Сбербанк и участники его экосистемы — ИТ–компании «Платформа ОФД» и Эвотор, а также сервис для выбора товаров Яндекс.Маркет — в проекте
«СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, в какую цену обходится россиянам чашка кофе в кофейне и
дома.
Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на товары для приготовления кофе в первом и втором кварталах 2019 года. По их данным, из всех видов кофе
наибольшей популярностью на сервисе пользовался кофе в зернах. На втором месте — капсулы для кофемашин, на третьем — молотый кофе. Популярные предложения молотого кофе за квартал подешевели сильнее всего — на 22%, растворимого кофе - на 5%, капсул - на 4%, а кофе в зернах — на 2%.
Отдельно аналитики посчитали, во что обошлась бы во II квартале 2019 года чашка кофе из капсулы, приготовленная дома. Средняя стоимость популярных
предложений капсульных кофемашин на Яндекс.Маркете составила 7200 руб. А одной капсулы для кофе — 21 руб. Таким образом, если обладатель этой кухонной техники будет пить по чашке кофе ежедневно в течение года, напиток будет стоить для него 40,73 руб. за порцию, если не брать в расчет расходы на электричество и воду. При эксплуатации капсульной кофемашины в течение двух лет, чашка кофе обойдется уже в 30,86 руб., в течение трех — в 27,58 руб.
Аналитики крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД» считают, что на рост числа посещений кофеен и продаж кофе этим летом повлияла прохладная погода. Увеличение частоты покупок в июле–августе зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, а также в регионах Центральной России.
Если говорить о полноформатных кофейнях (кофе–бары с универсальным меню), средний чек покупки за одно посещение заведения летом 2019 года составил 966
руб. Это на 5% выше, чем в то же время годом раньше (сравнивали период за июль–август). При этом объем продаж вырос на 4%.
394 руб. — средний чек в кофейнях более низкого ценового сегмента. Это на те же 5% больше, чем годом раньше. В свою очередь продажи здесь выросли на 1%.
В секторе быстрого питания (кофе с собой, по пути) средний чек оказался еще на 93 рубля ниже, или 301 рубль. При этом год к году он вырос на 2%. Продажи увеличились на 6%.
По данным аналитиков Эвотора, самая дорогая чашка кофе — в Москве. В июле–сентябре 2019 года средняя стоимость чашки кофе в столице составила 137 руб., что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. По цене чашки кофе самый демократичный среди городов-миллионников — Нижний Новгород (105 руб.). За год напиток здесь не подорожал. В Красноярске чашка кофе в среднем стоит 131 руб. (+5% за год), в Екатеринбурге — 129 руб. (+8% за год), в
Санкт-Петербурге — 115 руб. (+8% за год).
В среднем по России чашка бодрящего напитка подорожала за год на 6% до 125 руб.
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