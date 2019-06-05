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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной

5 июня 2019 17:10
89
Юридические лица и предприниматели могут оплачивать все необходимое для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений в любое удобное для них время.
● Бизнес-карта выпускается без физического носителя.
● Оформить карту можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» без посещения офиса банка.
● До конца года по карте реализовано бесплатное подключение к сервису DocDoc на один год.

Сбербанк запустил цифровые бизнес-карты для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей — Mastercard Digital Business Сбербанка и Visa Digital Business Сбербанка. Продукт был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Цифровые бизнес-карты Сбербанка — карты без физического носителя (пластика) и без ПИН-конверта. Вместе с тем цифровая карта сохраняет все преимущества
обычной бизнес-карты: она привязана к расчетному счету компании и обеспечивает доступ к нему в режиме 24/7. Юридические лица и предприниматели могут оплачивать все необходимое для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений в любое удобное для них время.

Оформить цифровую карту можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» без посещения офиса банка. Помимо цифровых банковских сервисов, клиент
получает возможность бесплатных онлайн-консультаций с врачами от сервиса DocDoc. В пакет входят онлайн-консультации терапевта и педиатра в режиме
24/7, а также семь консультаций узкопрофильных специалистов, что может стать для некоторых компаний хорошим дополнением к услуге медицинского
страхования сотрудников.

Клиенты банка могут использовать цифровую бизнес-карту, если им нужно оплатить представительские расходы, закупить все необходимое для офиса,
рассчитаться с партнерами по бизнесу, обеспечить сотрудников командировочными и многое другое. Можно использовать карту для оплаты сервисов такси, каршеринга, мобильной связи и других услуг. Также реализована технология бесконтактной оплаты, благодаря чему оплачивать покупки можно не только в интернете, но и в торговых сетях.

К одному расчетному счету компании можно выпустить неограниченное количество бизнес-карт. Карты могут быть выпущены как для руководителя, так и
для сотрудников компании, для каждой бизнес-карты устанавливается свой необходимый расходный лимит. Стоимость годового обслуживания одной карты
— 1000 рублей в год, срок действия — до 5 лет.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк продолжает совершенствовать продукты и услуги для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Еще один новый современный инструмент — цифровая бизнес-карта. Теперь для оформления бизнес-карты необязательно посещать офис. Цифровую бизнес- карту можно оформить онлайн, а платить с ее помощью — используя реквизиты или добавив в телефон».

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc:

«Цифровая бизнес-карта — это отличный пример, когда продукт улучшается не только за счет возможностей цифровизации, но и за счет синергии внутри
экосистемы Сбербанка. В итоге клиент получает лучший сервис, а бизнес — преимущество перед продуктами конкурентов». 
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