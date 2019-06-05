Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной

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Сбербанк запустил цифровые бизнес-карты для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей — Mastercard Digital Business Сбербанка и Visa Digital Business Сбербанка. Продукт был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).Цифровые бизнес-карты Сбербанка — карты без физического носителя (пластика) и без ПИН-конверта. Вместе с тем цифровая карта сохраняет все преимуществаобычной бизнес-карты: она привязана к расчетному счету компании и обеспечивает доступ к нему в режиме 24/7. Юридические лица и предприниматели могут оплачивать все необходимое для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений в любое удобное для них время.Оформить цифровую карту можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» без посещения офиса банка. Помимо цифровых банковских сервисов, клиентполучает возможность бесплатных онлайн-консультаций с врачами от сервиса DocDoc. В пакет входят онлайн-консультации терапевта и педиатра в режиме24/7, а также семь консультаций узкопрофильных специалистов, что может стать для некоторых компаний хорошим дополнением к услуге медицинскогострахования сотрудников.Клиенты банка могут использовать цифровую бизнес-карту, если им нужно оплатить представительские расходы, закупить все необходимое для офиса,рассчитаться с партнерами по бизнесу, обеспечить сотрудников командировочными и многое другое. Можно использовать карту для оплаты сервисов такси, каршеринга, мобильной связи и других услуг. Также реализована технология бесконтактной оплаты, благодаря чему оплачивать покупки можно не только в интернете, но и в торговых сетях.К одному расчетному счету компании можно выпустить неограниченное количество бизнес-карт. Карты могут быть выпущены как для руководителя, так идля сотрудников компании, для каждой бизнес-карты устанавливается свой необходимый расходный лимит. Стоимость годового обслуживания одной карты— 1000 рублей в год, срок действия — до 5 лет.«Сбербанк продолжает совершенствовать продукты и услуги для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Еще один новый современный инструмент — цифровая бизнес-карта. Теперь для оформления бизнес-карты необязательно посещать офис. Цифровую бизнес- карту можно оформить онлайн, а платить с ее помощью — используя реквизиты или добавив в телефон».«Цифровая бизнес-карта — это отличный пример, когда продукт улучшается не только за счет возможностей цифровизации, но и за счет синергии внутриэкосистемы Сбербанка. В итоге клиент получает лучший сервис, а бизнес — преимущество перед продуктами конкурентов».