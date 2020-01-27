Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
27 января 2020 17:29
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Выяснилось, что большинство родителей готовы формировать накопления в течение 6–10 лет. Средняя сумма накоплений на эту цель составляет около 350 тыс. рублей.
Большинство родителей (90%) хотят накопить на образование детей 250–500 тыс. рублей. Суммы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей копят 6% клиентов, больше 1 млн рублей — 3%. Некоторые клиенты копят на образование детей и более значимые суммы, но это единичные договоры. Самая большая сумма по заключенному в 2019 году договору по программе «Детский образовательный план» превышает 30 млн рублей.
Женщины чаще задумываются о необходимости копить деньги на высшее образование детей: в 2019 году из общего количества договоров НСЖ они оформили около 70% полисов, мужчины — 30%. В то же время мужчины готовы откладывать более значительные суммы: в среднем они планируют накопить на образование наследников около 390 тыс. рублей, в то время как женщины — 310 тыс. рублей.
Чаще всего родители задумываются о накоплениях для своих детей в возрасте 36–45 лет — на эту возрастную категорию приходится 35% от общего количества договоров, заключенных в 2019 году. 31% договоров приходится на родителей в возрасте 26–35 лет. Накопительные договоры на образование детей заключают и люди более зрелого возраста. Так, около 3 тыс. договоров в 2019 году заключили клиенты старше 56 лет.
Почти половина клиентов — 48% от общего количества — заключают договор накопительного страхования на 6–10 лет. Около 30% планируют формировать накопления в течение 11–15 лет, 20% — меньше 6 лет, а 2% будут копить 16–20 лет. Активнее всего на высшее образование копят родители из Московского региона (Москва и Московская область) — около 23,3 тыс. клиентов (25%), Краснодарского края — 3,8 тыс. клиентов (4%) и Ростовской области — 2,7 тыс. клиентов (2,5%).
Образование детей — одна из самых распространенных целей, на которую копят клиенты Сбербанка при помощи НСЖ: в 2019 году 49% от общего количества договоров накопительного страхования жизни заключено по этим программам. СК «Сбербанк страхование жизни» предлагает клиентам две программы накоплений на образование — «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». Наибольший интерес родители проявляют к продукту «Билет в будущее», который выбирают в 97% случаев. Минимальный взнос по этой программе начинается от 2000 руб. в месяц, а ее оформление доступно в любом отделении Сбербанка. Программа «Детский образовательный план» адресована клиентам «Сбербанк Премьер».
«Билет в будущее» и «Детский образовательный план» — программы накопительного страхования, разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. По обеим программам предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиентам предлагается бесплатная услуга налогового консультанта, который поможет заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.
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