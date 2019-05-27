Сбербанк поможет предпринимателям Самарской области выйти на международный рынок
27 мая 2019 18:04
72
Один из пунктов соглашения — создание механизмов для упрощенной продажи российской продукции и услуг на мировых рынках. Способствовать данной инициативе будет совместное продвижение платформы Bank of Business Partners («Банк бизнес-партнеров», BBP) - бесплатной онлайн-площадки для поиска зарубежных партнеров, продажи товаров и услуг по всему миру. Подобные соглашения уже действуют в 32 регионах России.
Документ подписали Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Этим соглашением мы расширяем наше сотрудничество в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства. У Сбербанка грамотные менеджеры, которые готовы бизнесу помогать правильным образом упаковывать проект, кристаллизировать бизнес-идею и достигать успеха. Меры поддержки МСП - это не всегда только деньги. Предприниматели зачастую нуждаются в наставничестве, в обучении новым навыкам - например, умению не допустить кризисных ситуаций. Здесь у Сбербанка, пожалуй, лучший наработанный опыт и экспертная библиотека», - отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Наша задача — создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли региона, способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. На территории Самарской области по итогам 2018 года активными участниками внешнеэкономической деятельности только среди клиентов Сбербанка стали более 1,5 тысяч организаций, причем по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 38%. У многих компаний большой экспортный потенциал, для его развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД», - прокомментировал председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко в ходе подписания соглашения.
Также в конце января Сбербанк совместно с Российским экспортным центром запустили работу акселератора для несырьевых экспортеров. Программа экспортной акселерации функционирует на базе платформы BBP. В ходе программы эксперты помогут участникам определить, насколько они готовы выходить на международные рынки, а также составить индивидуальный план, как лучше трансформировать бизнес
под эти цели и каким образом действовать, чтобы наладить экспортные поставки.
Платформу Bank of Business Partners Сбербанк представил в ноябре 2017 года. Сервис значительно упрощает для предпринимателей поиск зарубежных партнёров и позволяет им сконцентрировать время и энергию на развитии своего бизнеса. На платформе можно размещать информацию о своей компании и реализуемой продукции, знакомиться с предложениями поставщиков, а также получать бесплатные
консультации по банковскому сопровождению внешнеэкономической деятельности, мультиязычный интерфейс помогает забыть о языковом барьере.
На ресурсе зарегистрировано более 21 тыс. пользователей из 157 стран мира, 267 пользователей зарегистрировано из Самарской области. Общее количество размещенных предложений превышает 10 тыс. в госуправлении, промышленном секторе и иных сферах деятельности сквозных технологий и цифровых платформ.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
27 мая 2019 11:17
Подписаны сразу несколько проектов соглашений между правительствами, в том числе Самарской области и провинции Хунань. Экономика региона
160
24 мая 2019 22:39
Достраивать судно будут уже на воде. Планируется, что оно будет работать под брендом «Мостурфлота». Экономика региона
377
24 мая 2019 17:16
Беглые олигархи Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт , уже почти два десятилетия паразитирующие на ПАО... Экономика региона
358
Финансы и Банки
27 мая 2019 18:04
Сбербанк и Правительство Самарской области заключили соглашение о реализации совместных проектов и создании благоприятных условий для развития... Финансы и Банки
72
27 мая 2019 13:13
Бизнесмены — участники шоу расскажут истории о сложностях и препятствиях на пути развития своего дела. Финансы и Банки
145
27 мая 2019 08:50
30 мая МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Самарской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития... Финансы и Банки
138
Строительство
27 мая 2019 10:18
Теперь и новые дольщики рискуют стать обманутыми. Строительство
171
24 мая 2019 12:37
Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства. Строительство
295
22 мая 2019 12:52
Протяженность участка составит чуть более 23 км. Строительство
203
Материалы и технологии
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
85
10 апреля 2019 19:30Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
242
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
515
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
314
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1492
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2912
Бизнес
27 мая 2019 12:43
В рамках форума губернатор Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями бизнес-сообщества. Бизнес
157
21 мая 2019 20:35
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали. Бизнес
259
20 мая 2019 21:45
Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Бизнес
467
Новости компаний
27 мая 2019 17:56
Инновационное оборудование позволит сократить время проведения операции и риски возможных осложнений. Новости компаний
73
27 мая 2019 15:55
На околоземную орбиту выведен навигационный спутник «Глонасс-М». Новости компаний
99
24 мая 2019 14:39
Многодетным семьям будет предложена скидка 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле (взрослым и... Новости компаний
319
22 мая 2019 22:40
Отзывать будут машины, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года. Новости компаний
355
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
192
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
207
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
252
Транспорт
27 мая 2019 13:31
Новый график будет действовать пять дней в начале июня. Транспорт
115
24 мая 2019 17:27
Новый Renault Sandero ( https://renault-favorit.ru/catalog/new/new-sandero/ ) не приемлет кричащих, выступающих элементов отделки и функционала. Транспорт
96
24 мая 2019 10:43
Еще 537 вагонов будут капитально отремонтированы. Транспорт
176
22 мая 2019 13:36
Компаниям будет запрещено платить автосервисам, если те допускали ошибки. Транспорт
211
Предпринимательство
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
82
21 мая 2019 10:32
Участие бесплатное. Предпринимательство
244
23 апреля 2019 14:29
Строительный рынок Новосибирска начинает лихорадить. Многие компании вынуждены будут уйти с рынка- надвигающий кризис под силу пережить только крупным... Предпринимательство
294
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
299
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
565
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
579
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14911
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
605
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
640
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
438
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
551
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
487
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
917
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
837
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
774
Мероприятия