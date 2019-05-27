Сбербанк поможет предпринимателям Самарской области выйти на международный рынок

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Один из пунктов соглашения — создание механизмов для упрощенной продажи российской продукции и услуг на мировых рынках. Способствовать данной инициативе будет совместное продвижение платформы Bank of Business Partners («Банк бизнес-партнеров», BBP) - бесплатной онлайн-площадки для поиска зарубежных партнеров, продажи товаров и услуг по всему миру. Подобные соглашения уже действуют в 32 регионах России.Документ подписали Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанки Губернатор Самарской области«Этим соглашением мы расширяем наше сотрудничество в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства. У Сбербанка грамотные менеджеры, которые готовы бизнесу помогать правильным образом упаковывать проект, кристаллизировать бизнес-идею и достигать успеха. Меры поддержки МСП - это не всегда только деньги. Предприниматели зачастую нуждаются в наставничестве, в обучении новым навыкам - например, умению не допустить кризисных ситуаций. Здесь у Сбербанка, пожалуй, лучший наработанный опыт и экспертная библиотека», - отметил Губернатор Самарской области«Наша задача — создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в передовые отрасли региона, способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. На территории Самарской области по итогам 2018 года активными участниками внешнеэкономической деятельности только среди клиентов Сбербанка стали более 1,5 тысяч организаций, причем по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 38%. У многих компаний большой экспортный потенциал, для его развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД», - прокомментировал председатель Поволжского банка ПАО Сбербанкв ходе подписания соглашения.Также в конце января Сбербанк совместно с Российским экспортным центром запустили работу акселератора для несырьевых экспортеров. Программа экспортной акселерации функционирует на базе платформы BBP. В ходе программы эксперты помогут участникам определить, насколько они готовы выходить на международные рынки, а также составить индивидуальный план, как лучше трансформировать бизнеспод эти цели и каким образом действовать, чтобы наладить экспортные поставки.Платформу Bank of Business Partners Сбербанк представил в ноябре 2017 года. Сервис значительно упрощает для предпринимателей поиск зарубежных партнёров и позволяет им сконцентрировать время и энергию на развитии своего бизнеса. На платформе можно размещать информацию о своей компании и реализуемой продукции, знакомиться с предложениями поставщиков, а также получать бесплатныеконсультации по банковскому сопровождению внешнеэкономической деятельности, мультиязычный интерфейс помогает забыть о языковом барьере.На ресурсе зарегистрировано более 21 тыс. пользователей из 157 стран мира, 267 пользователей зарегистрировано из Самарской области. Общее количество размещенных предложений превышает 10 тыс. в госуправлении, промышленном секторе и иных сферах деятельности сквозных технологий и цифровых платформ.