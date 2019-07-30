Сбербанк поделился знаниями с участниками молодежного форума «iВолга»

91

век.Участие в форуме «iВолга» для Сбербанка стало уже традиционным. Для молодых предпринимателей проводятся мастер-классы, встречи с топ-менеджерами банка и консультации — все это важная часть поддержки малого бизнеса региона, которая является фокусным направлением для банка.Образовательную программу седьмого дня смены «Ты – предприниматель» открыл председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк. Он рассказал слушателям о том, с чего начать своё дело, и поделился своей формулой успешных проектов.«На этапе запуска, формирования идеи и бизнес-плана начинающим предпринимателям важно правильно выбрать направление движения. Задача банка – максимально помочь им в этом вопросе», – прокомментировал в ходе выступленияо.О том, как сделать клиентов счастливыми и определить своё место на рынке, участники смогли узнать на мастер-классе приглашённого Сбербанком спикера– известного ресторатора, владельца компании White Rabbit Family.В продолжение темы развития бизнеса эксперт банка, руководитель направления команды сервис-дизайна Сбербанкарассказала молодым людям о том, как и для чего важно создавать Customer Journey Map (карта пути клиента).Актуальными знаниями по теме дизайн-мышления поделилась исполнительный директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка в СамареВ ходе лекции ребята смогли узнать, какие инструменты, методы и технологии на практике помогают компаниям создавать новые продукты и успешно их реализовывать.