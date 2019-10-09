Сбербанк, Самарский университет и Самарский государственный экономический университет проведут Международный правовой банковский форум

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В рамках Форума будут рассмотрены такие вопросы как: образование и подготовка кадров, аспекты правового регулирования ГЧП, цифровизация и внедрениетехнологий искусственного интеллекта в органах судебной и исполнительной власти.«Сегодня основополагающим фактором лидерства и конкурентоспособности, как для компаний, так и для страны, становятся знания и компетенции, способность создавать максимально широкие возможности для реализации уникальных идей. Все это возможно, если существует релевантная нормативная база.Международный правовой банковский форум призван стать уникальной площадкой для разработки инициатив и норм правового регулирования в банковской сфере, платформой для обмена лучшими практиками и центром юридических компетенций. Уверен, что выработанные на форуме рекомендации и инициативы найдут своё отражение в будущих нормативных документах, регулирующих деятельность банковского сектора, а заключённые в его рамках соглашения послужат укреплению партнёрства, развитию банковской системы стран-участниц».