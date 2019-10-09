Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 9 октября, 19:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/10:
USD 64.87
0.04
EUR 71.24
0.09
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк, Самарский университет и Самарский государственный экономический университет проведут Международный правовой банковский форум

9 октября 2019 15:04
116
В рамках Форума будут рассмотрены такие вопросы как: образование и подготовка кадров, аспекты правового регулирования ГЧП, цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта в органах судебной и исполнительной власти.
10 – 11 октября Сбербанк совместно с Самарским университетом и Самарским государственным экономическим университетом проведут в Самаре Международный правовой банковский форум «Актуальные вопросы права в банковской сфере».

В рамках Форума будут рассмотрены такие вопросы как: образование и подготовка кадров, аспекты правового регулирования ГЧП, цифровизация и внедрение
технологий искусственного интеллекта в органах судебной и исполнительной власти. 

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Сегодня основополагающим фактором лидерства и конкурентоспособности, как для компаний, так и для страны, становятся знания и компетенции, способность создавать максимально широкие возможности для реализации уникальных идей. Все это возможно, если существует релевантная нормативная база.

Международный правовой банковский форум призван стать уникальной площадкой для разработки инициатив и норм правового регулирования в банковской сфере, платформой для обмена лучшими практиками и центром юридических компетенций. Уверен, что выработанные на форуме рекомендации и инициативы найдут своё отражение в будущих нормативных документах, регулирующих деятельность банковского сектора, а заключённые в его рамках соглашения послужат укреплению партнёрства, развитию банковской системы стран-участниц». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
9 октября 2019  13:21
Самарская область принимает участие в Международном агропромышленном форуме
Самарская область принимает участие в Международном агропромышленном форуме
   Он проходит на ВДНХ в Москве. Экономика региона
142
8 октября 2019  11:53
В Самарской области стоимость квадратного метра выросла на 0,8% за год
В Самарской области стоимость квадратного метра выросла на 0,8% за год
Это максимум, начиная с середины 2015 года. Экономика региона
198
7 октября 2019  22:25
В Ингушетии, Чечне и Дагестане самая крупная доля прибыльных компаний, но их прибыли перекрываются убытками меньшинства.
Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс»
В Ингушетии, Чечне и Дагестане самая крупная доля прибыльных компаний, но их прибыли перекрываются убытками меньшинства.  Экономика региона
278
Весь список
Финансы и Банки
9 октября 2019  15:04
В рамках Форума будут рассмотрены такие вопросы как: образование и подготовка кадров, аспекты правового регулирования ГЧП, цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта в органах судебной и исполнительной власти.
Сбербанк, Самарский университет и Самарский государственный экономический университет проведут Международный правовой банковский форум
В рамках Форума будут рассмотрены такие вопросы как: образование и подготовка кадров, аспекты правового регулирования ГЧП, цифровизация и внедрение... Финансы и Банки
116
7 октября 2019  16:28
Для подтверждения занятости клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России (ПФР).
Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужна
Для подтверждения занятости клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России (ПФР).  Финансы и Банки
304
4 октября 2019  17:01
Пользователи сайта смогут делиться своими поздравительными сообщениями с друзьями в социальных сетях.
Сбербанк запускает поздравительный сервис ко Дню учителя
Пользователи сайта смогут делиться своими поздравительными сообщениями с друзьями в социальных сетях.   Финансы и Банки
566
Весь список
Строительство
8 октября 2019  13:26
Дмитрий Азаров принял участие в совещании в режиме ВКС, которое провел министр строительства РФ
Дмитрий Азаров принял участие в совещании в режиме ВКС, которое провел министр строительства РФ
Участники обсуждали вопросы перехода строительной отрасли на проектное финансирование. Строительство
210
4 октября 2019  09:25
Застройку Волжского проспекта в Самаре не хотят признавать памятником архитектуры
В 2014 году уже проводилась историко-культурная экспертиза.  Строительство
427
2 октября 2019  12:55
В Самарской области новостройки за год подорожали на 1%
В Самарской области новостройки за год подорожали на 1%
Тройка лидеров по динамике роста цен по сравнению с прошлым годом: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%). Строительство
300
Весь список
Материалы и технологии
5 октября 2019  11:29
Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
 Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии.   Материалы и технологии
46
27 сентября 2019  21:24
Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
 Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
97
21 сентября 2019  08:41
Сварочные агрегаты – особенности
 В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
110
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
111
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
733
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1774
Весь список
Бизнес
8 октября 2019  17:21
Главные цели - пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения.
Предпринимателей Самары приглашают к участию в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
Главные цели - пропаганда лучшей отечественной продукции, продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение... Бизнес
269
8 октября 2019  15:15
Он станет частью крупного национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.
В Самаре пройдет обучающий мастер-класс для предпринимателей
Он станет частью крупного национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.  Бизнес
296
30 сентября 2019  18:26
Патентные исследования для развития вашего бизнеса
 Новые разработки и оригинальные идеи могут послужить основанием для роста прибыли, узнаваемости бренда, оказать влияние на создание положительного имиджа... Бизнес
104
Весь список


Новости компаний
8 октября 2019  09:39
Молодежь энергично отметила 90-летие Сызранской ГЭС
Молодежь энергично отметила 90-летие Сызранской ГЭС
Студентам предложили почувствовать себя гидростроевцами. Новости компаний
200
7 октября 2019  18:13
Пресс-служба оператора утверждает, что бóльшая часть этих данных уже давно устарела, сейчас у Билайна менее 3 млн абонентов.
Данные почти 9 млн клиентов Билайна слили в интернет
Пресс-служба оператора утверждает, что бóльшая часть этих данных уже давно устарела, сейчас у Билайна менее 3 млн абонентов.  Новости компаний
296
7 октября 2019  16:13
Из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов.
АвтоВАЗ отзывает почти четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами
Из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов.  Новости компаний
329
7 октября 2019  12:59
Первая Самарская солнечная электростанция проводит День открытых дверей»
Первая Самарская солнечная электростанция проводит «День открытых дверей»
Мероприятие проведут для школьников. Новости компаний
427
Весь список
IT и Коммуникации
8 октября 2019  19:00
Какая CRM-система нужна вашей компании?
 Какая CRM-система нужна вашей компании? Как выбрать CRM-систему? Основные функции, которые необходимо понимать при выборе CRM-системы. Онлайн или локальное решение. IT и Коммуникации
42
4 октября 2019  15:15
В чем заключаются особенности кибербезопасности?
 Мы все печемся о безопасности нашего жилища, выбирая крепкие двери и надежные замковые механизмы, а вот вопросу персональной защищенности в цифровом мире... IT и Коммуникации
57
19 сентября 2019  18:08
Shadow of Mordor : обзор игры
 «Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
166
Весь список
Транспорт
9 октября 2019  12:59
Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут
Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут
Движение троллейбуса будет точно восстановлено 10 октября. Транспорт
156
9 октября 2019  11:43
В Самаре автомобили стали дешевле на 2,5% за год
В Самаре автомобили стали дешевле на 2,5% за год
В рейтинге крупнейших городов по доступности автомобиля за год сменился лидер. Транспорт
138
9 октября 2019  09:54
Природные пожары в Волжском районе ликвидированы
Крупные природные пожары в Волжском районе Самарской области ликвидированы
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.  Транспорт
138
8 октября 2019  16:44
Согласно информации Департамента городского хозяйства и экологии, остановочные пункты уже оборудованы
На автобусных маршрутах № 3 и № 13 будут дополнительные остановочные пункты
Согласно информации Департамента городского хозяйства и экологии, остановочные пункты уже оборудованы  Транспорт
301
Весь список
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
51
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
198
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
446
Весь список
Видео
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
358
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
438
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
366
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
551
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
587
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
766
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
850
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1367
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
981
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1231
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1409
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
861
Весь список

Мероприятия
В Центральной библиотеке Сызрани открылась Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм и гобелен»
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
9-13 октября в Самаре состоится ХIX Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные