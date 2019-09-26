Около 2/3 заключенных в РФ кредитных договоров с эскроу приходятся на Сбербанк

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Сбербанк представил первые итоги работы по счетам эскроу. В целом по РФ около 2/3 заключенных кредитных договоров подобного рода приходятся на банк.Новая схема кредитования подразумевает, что средства дольщиков привлекаются не напрямую, а хранятся на специальных депозитах в банке вплоть до вводажилья в строй. Сами застройщики ведут строительство на банковские кредиты, а получить аккумулированные в банке средства могут лишь после передачи квартир. Данный механизм разработан для защиты прав дольщиков. На переходный период предусмотрена возможность реализовывать жилье по старым правилам в отношении проектов, строительная готовность которых превышает 30%, при этом продано 10% договоров долевого участия. Есть также исключения для комплексных застроек и системообразующих предприятий, для них минимальная строительная готовность составляет 15% и 6% соответственно. Факт того, что проект удовлетворяет тем или иным критериям, подтверждается контролирующим органом субъекта.Сбербанк позитивно оценивает ввод новых правил, а также предоставленную застройщикам возможность реализовать начатые проекты по старым правилам –это позволит застройщикам перейти на новую модель финансирования без особых потрясений.Однако многие застройщики уже озадачились вопросом привлечения проектного финансирования, что можно подтвердить статистикой. В первом полугодии 2019года прирост по количеству заявок на проектное финансирование жилья составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; во втором полугодии ожидается дальнейшее увеличение числа заявок на 30% по сравнению со вторым полугодием 2018.С апреля 2018 года в Сбербанке одобрено около 470 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму 490 млрд руб. Лидерами являются Москва, Свердловская область, Московская область, Челябинская область.«Процесс перехода на новую схему кредитования мы оцениваем положительно. Для нас главное — соблюдение баланса интересов всех участников рынка. Банкпродолжит активно работать на этом поле и далее развивать продукты под возникающие потребности застройщиков и покупателей квартир в рамках новой модели».