Около 2/3 заключенных в РФ кредитных договоров с эскроу приходятся на Сбербанк
26 сентября 2019 17:28
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- Кредитный портфель девелоперов жилья в Сбербанке с начала года вырос на 16%.
Сбербанк представил первые итоги работы по счетам эскроу. В целом по РФ около 2/3 заключенных кредитных договоров подобного рода приходятся на банк.
Новая схема кредитования подразумевает, что средства дольщиков привлекаются не напрямую, а хранятся на специальных депозитах в банке вплоть до ввода
жилья в строй. Сами застройщики ведут строительство на банковские кредиты, а получить аккумулированные в банке средства могут лишь после передачи квартир. Данный механизм разработан для защиты прав дольщиков. На переходный период предусмотрена возможность реализовывать жилье по старым правилам в отношении проектов, строительная готовность которых превышает 30%, при этом продано 10% договоров долевого участия. Есть также исключения для комплексных застроек и системообразующих предприятий, для них минимальная строительная готовность составляет 15% и 6% соответственно. Факт того, что проект удовлетворяет тем или иным критериям, подтверждается контролирующим органом субъекта.
Сбербанк позитивно оценивает ввод новых правил, а также предоставленную застройщикам возможность реализовать начатые проекты по старым правилам –
это позволит застройщикам перейти на новую модель финансирования без особых потрясений.
Однако многие застройщики уже озадачились вопросом привлечения проектного финансирования, что можно подтвердить статистикой. В первом полугодии 2019
года прирост по количеству заявок на проектное финансирование жилья составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; во втором полугодии ожидается дальнейшее увеличение числа заявок на 30% по сравнению со вторым полугодием 2018.
С апреля 2018 года в Сбербанке одобрено около 470 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму 490 млрд руб. Лидерами являются Москва, Свердловская область, Московская область, Челябинская область.
Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка:
«Процесс перехода на новую схему кредитования мы оцениваем положительно. Для нас главное — соблюдение баланса интересов всех участников рынка. Банк
продолжит активно работать на этом поле и далее развивать продукты под возникающие потребности застройщиков и покупателей квартир в рамках новой модели».
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