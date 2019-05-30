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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Самарским предпринимателям рассказали, как успешно получить кредит в банке

30 мая 2019 21:49
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Самарским бизнесменам рассказали, как успешно получить кредит в банке Конференцию для малых и средних предпринимателей провел МСП Банк.
Конференцию для представителей малого и среднего бизнеса провел МСП-Банк.

Сегодня, 30 мая представители малого и среднего бизнеса Самарской области смогли обсудить актуальные вопросы развития собственного дела. Мероприятие прошло в формате конференции, организованной МСП-Банком.
Формат мероприятия получился интересным и необычным. Предприниматели получили уникальную возможность позадавать вопросы тем, кто обычно с клиентами не общается, но от кого зависит получение кредита.

"Мы ушли от протокольных презентаций новых банковских продуктов, и пригласили людей, которые всегда остаются за кадром. Это глава кредитных рисков и глава экпресс-анализа, те люди, которые видят клиента наизнанку. Основная идея - рассказать, как банк видит клиента с другой стороны стеклянной стены, на какие типичные ошибки мы обращаем внимание, и на что нужно сделать акцент, чтобы получить и кредит, и гарантию. Это мероприятие - живой диалог с предпринимателями. Мы хотим "вскрыть изнанку" и показать, на что нужно обращать внимание, чтобы быть успешным в диалоге с банком", - рассказал заместитель председателя правления МСП-Банка Роман Капинос.

В процессе конференции предприниматели получили комментарии по бизнес-плану, по бухгалтерской и финансовой отчетности, о том, использовать банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой. Им разъяснили, как анализируется деловая репутация клиента кредитная история, какое значение имеет рентабельность проекта и прибыль компании, а также возможности для получения льготных кредитов и эффективного развития собственного дела.
Отметим, что, по словам Романа Капиноса, сейчас в лидерах такие два направления малого и среднего бизнеса, как индустриальное развитие, обновление либо расширение производственной линии, или сфера услуг.

«Бизнес всегда нуждается в финансировании. Но чаще всего препятствием для оформления займа является отсутствие залога и оформление обременения. Поэтому важно разобраться, как решить эти вопросы», - поделилась мнением о мероприятии председатель реготделения общественной организации «Опора России» Ирина Титова.

В свою очередь, генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина рассказала, как быть предпринимателям, если им не хватает залоговой базы:
"Мы свою миссию в поддержке предпринимателей видим в обеспечении доступности финансовых ресурсов. Мы решаем проблемы и с льготным финансированием для небольших организаций, кроме того, мы поддерживаем наших предпринимателей в их работе с кредитными организациями, когда им банк может отказать в связи с недостаточным собственным залогом. С клиентом-предпринимателем мы в основном взаимодействуем через банк. Если залога не хватает, банк-партнер сам обращается в ГФСО с пакетом документов, и мы предоставляем поручительство".

В рамках встречи каждый участник имел возможность задать важные для него его вопросы и получить индивидуальную консультацию представителей банка.

Как рассказала одна из участников конференции, предприниматель Елена Чеховских, которая занимается it-технологиями, один кредит они уже получили.
"Теперь я хочу узнать, какие еще могут быть программы. Также мы хотим рассмотреть возможность рефинансирования на более выгодных условиях или что еще нас заинтересует. Сейчас мы еще осваиваем банковские гарантии," - поделилась она.

Стоит сказать, что Корпорация МСП и ее инфраструктурные подразделения планируют продолжать оказывать кредитную и гарантийную поддержку небольшим компаниям, особенно тем, что реализуют проекты с повышенным риском, а это почти все стартапы и большая часть инновационных компаний.

Напомним, что в Самарской области функционирует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства.
Системным интегратором мер поддержки выступает Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Корпорацией МСП совместно с регионами разрабатываются и внедряются единые стандарты оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организована система имущественной поддержки.
На базе Корпорации МСП сформирована Национальная гарантийная система поддержки малого и среднего предпринимательства, которая объединяет региональные гарантийные организации. В Самарской области гарантии и поручительства предпринимателям предоставляет акционерное общество АО Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» (АО «ГФСО»).



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