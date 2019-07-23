Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
23 июля 2019 13:15
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Сбербанк первым на российском рынке предложил корпоративным клиентам услугу «Возмещение налогов из бюджета» с использованием электронной банковской гарантии, выданной принципалу в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции. Разработка сервиса стала возможной после соответствующего решения Федеральной налоговой службы, позволившего проводить подобные операции в онлайн-режиме.
Две первые электронные гарантии выданы ПАО Сбербанк в целях освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции одному из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России — ПАО «Орскнефтеоргсинтез», дочернего предприятия АО «ФортеИнвест» (входящего в промышленно-финансовую группу «САФМАР»). Общая сумма гарантий составила 1,8 млрд рублей.
Процедура доступна пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн. Помимо передачи документов в ФНС, сервис позволяет клиенту получать информацию о статусе их рассмотрения в личном кабинете.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы постоянно работаем над ростом собственных компетенций и создаём инновационные технологии для обеспечения лучшего сервиса для наших клиентов.
Электронная банковская гарантия – это результат успешной совместной работы команды Банка и ФНС, который позволит существенно упростить процедуру взаимодействия наших клиентов с налоговыми органами по возмещению НДС и акцизов. Это реальный результат цифровизации бизнес-процессов в экономике нашей страны».
Саид Гуцериев, генеральный директор АО «ФортеИнвест»:
«При реализации проекта по предоставлению электронной акцизной банковской гарантии была проведена большая совместная работа сотрудников ПАО Сбербанк, ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «ФортеИнвест» и налоговых органов. Это отличный опыт с точки зрения применения технологий в банковской сфере, в сфере предоставления государственных услуг, это дало нам значительные преимущества в сравнении с классическими услугами (предоставление гарантий на бумажных носителях): существенную экономию трудового времени всех заинтересованных лиц, сокращение финансовых затрат, повышение уровня защиты информации и прозрачности такого рода операций».
Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Электронные банковские гарантии позволяют максимально упростить взаимодействие бизнеса и государственных органов. Теперь клиенты банка – участники внешнеэкономической деятельности могут легко возмещать налоги онлайн. Реализованная на территории Поволжского банка сделка по выдаче электронной гарантии ПАО «Орскнефтеоргсинтез» позволила значительно сократить временные затраты клиента».
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