В Самаре вырос спрос на жилье повышенной комфортности

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Бум на рынке жилой недвижимости, который прослеживается в течение последнего полугодия, коснулся и более дорогого ценового сегмента, выяснили аналитики Авито Недвижимости. Спрос на такие квартиры в новостройках вырос на 31% по отношению к прошлому году, а на вторичном рынке рост составил 42%. Средние цены также повысились — на 12% на вторичном рынке и на 16% в новостройках. В Самаре интерес к жилью повышенной комфортности увеличился на 26% в сегменте вторичной недвижимости, а в категории новостроек – на 7%.

За последний год спрос на жилье повышенной комфортности (бизнес- и премиум-класса) в новостройках вырос на 31% в масштабах страны. На вторичном рынке всплеск интереса потенциальных покупателей был еще заметнее (+42%). Примечательно, что динамика спроса также зависима от комнатности и вида планировки жилья. Так, в категории новостроек наиболее значительный потребительский интерес наблюдался в отношении однокомнатных квартир (+43%), а на вторичном рынке данные показатели распределились примерно одинаково между квартирами различной комнатности (от +38% до +48%).

Интересно, что квартиры повышенной комфортности представляют собой достаточно неоднородную группу объектов в масштабах страны. Так, двухкомнатная квартира повышенной комфортности на Малой Бронной улице в Москве площадью 72 квадратных метра обойдется покупателю примерно в 130 млн рублей, в то время как стоимость квартиры большей площади того же сегмента на Самарской улице в Самаре составит 13,4 млн рублей. При этом среди ключевых факторов, влияющих на стоимость квартир этого класса можно отметить территориальное положение, окружение и инфраструктура, спектр оказываемых дополнительных услуг (консьерж-сервис, подземный паркинг, закрытая территория с видеонаблюдением, и т.д). Также характерно, что на данный момент среди жилья повышенной комфортности все большую популярность набирают квартиры со свободной планировкой — за год в продаже появилось на 58% больше объектов такого формата.

В среднем по итогам прошлого месяца на вторичном рынке объекты недвижимости повышенной комфортности можно было приобрести за 3,3 млн рублей, что на 12% выше чем в ноябре 2019 года. Наиболее существенный рост цен зафиксирован в отношении четырехкомнатных квартир — на 29%, средняя стоимость которых превысила 9,5 млн рублей. В новостройках квартиры бизнес-класса в среднем обходились на 16% дороже, чем в прошлом году — в 5,5 млн рублей. Стоимость новых четырехкомнатных квартир составила почти 18 млн рублей (на 24% выше, чем в ноябре 2019).

«Уверенный рост спроса на квартиры в новостройках бизнес-класса и премиум-класса говорит о высоком уровне инвестиционной привлекательности этих сегментов несмотря на сложную ситуацию в экономике. Это обусловлено широким выбором качественных проектов, подпадающих под действие программы льготной ипотеки (около 16% от общего объема предложения на рынке по данным Colliers International) на фоне снижения ставок по вкладам. Среди других причин активного интереса к такому жилью можно назвать повышенный отложенный спрос, ажиотаж, вызванный льготной ипотекой, вымывание лотов на рынке, ограниченный объем нового предложения и неустойчивость рубля», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости в Авито Недвижимости.

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