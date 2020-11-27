Тольяттинская компания станет участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

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В Самарской области продолжается очный отбор предприятий для участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированном Президентом страны Владимиром Путиным.

25 ноября 2020 года специалистами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области организован очный отбор тольяттинской компании «АТС-АВТО» для участия в национальном проекте.

Специалисты РЦК рассказали о целях и задачах проекта, а также о том за счет чего возможно увеличить производительность труда, презентовали результаты работы проекта на других предприятиях. Технический директор группы компаний «АТС – Авто» Олег Кузьмин в рамках отбора организовал ознакомительный обход потенциальных пилотных потоков.

Предприятие является ключевым партнером ПАО «АВТОВАЗ». Основное направление компании - азработка схем компоновки, технологических карт и установка адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей. На сегодня модернизируют несколько моделей, но есть желание расширить производственную линейку.

«Предприятие, если оно стремится в будущее, смотрит на развитие своего потенциала. Национальный проект, в котором мы хотим участвовать, поможет нам и в части поддержки от государства, и в развитии компетенций наших сотрудников, и в части улучшения качества наших автомобилей», - прокомментировал Олег Кузьмин.

«Участие в проекте - это уникальный шанс взглянуть на своё предприятие глазами экспертов. Их взгляд нацелен на потери в производстве, поэтому это очень хорошая возможность», - отметила заместитель РЦК Евгения Шабанова.

В настоящее время предприятие выпускает 3 тысячи битопливных автомобилей в год, но производственные площадки позволяют увеличить объёмы в два раза. Участие в национальном проекте даст перспективные возможности. Сотрудников обучат инструментам бережливого производства, чтобы в дальнейшем они сами повышали производительность труда. Кроме того, компании участники национального проекта могут получить займ Фонда развития промышленности под льготный процент.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» уже успешно реализован на 48 предприятиях Самарской области.

Фото pixabay.com

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что реализация национальных проектов, несмотря на сложную ситуацию в экономике, сложившуюся в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, остается одним из основных приоритетных направлений.

На сегодня в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» принимают участие 85 предприятий губернии среднего и крупного бизнеса. Планируется, что до 2024-го года нацпроектом будут охвачены около 250-ти предприятий региона.