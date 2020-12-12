Самарской области выделено дополнительно 200 млн рублей на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное

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10 декабря Правительство на своем заседании утвердило выделение Самарской области дополнительных средств из федерального бюджета в сумме 200 000,0 тыс. рублей для продолжения реконструкции автомобильной дороги Тольятти – Ягодное. Реконструкция проводится на участке км 18+330 – км 26+130 в муниципальном районе Ставропольский.

Решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Леонид Симановский пояснил: «Реконструкция участка дороги Тольятти-Ягодное ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с помощью средств федерального бюджета. Это - очень важный для области инфраструктурный проект, который реализуется, несмотря на все проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса. Благодаря совместной работе нашей парламентской Комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований с Правительством, Самарской области выделены необходимые дополнительные средства, которые должны помочь завершению реконструкции автодороги в установленные сроки».

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