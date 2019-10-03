Самарская область принимает международный экономический форум World Halal Day

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Ожидается, что выставку посетят более 5000 человек, в том числе главные игроки российского розничного рынка в сфере халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные

специалисты и представители органов власти из разных регионов России. Выставка продлится до 5 октября включительно, вход свободный.

Самарская область снова принимает мировое событие: с 3 по 5 октября у нас проходит международный экономический форум WorldHalalDay. Одна из площадок форума - выставка крупнейших поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль на площади Куйбышева.Экспоненты выставки – более 200 производителей товаров и услуг. Среди них немало предприятий Самарской области: мясокомбинат «Шатлык», «Сызранский мясокомбинат», жигулевская кондитерская фабрика «Услада», крупнейшая компания по производству томатной овощной и кондитерской продукции «Кухмастер», сообщает Департамент информационной политики региона.Выставка поделена на две тематические зоны: зону B2B, созданную для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и зону B2С, организованную для знакомства с продукцией халяль широкой аудитории. Выставка продлится до 5 октября. Вход свободный!"Наш регион - это переплетение различных культур, религий. Индустрия халяль соблюдается нашими предприятиями, и сегодня они готовы представить свою продукцию на международный рынок. Уверен, здесь будут заложены плодотворные взаимовыгодные контакты", - заявил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.Мохамед Джинна, основатель и председатель World Halal Day: "Мы благодарны организаторам и, в первую очередь, Правительству региона. Самарская область может стать хабом для поставщиков и производителей продукции халяль. Первый шаг для этого сделан".Член исполнительного комитета правительства провинции КваЗулу-Наталь г-жа Номуса Дубе Нкубе" "Я приветствую вас от лица жителей дальнего уголка Африки и рада представить здесь наш регион и компании. В след. году мы будем принимать этот форум и с нетерпением ждём вас всех в гости".