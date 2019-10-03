Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 3 октября, 14:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/10:
USD 65.44
0.37
EUR 71.47
0.63
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарская область принимает международный экономический форум World Halal Day

3 октября 2019 12:18
129
Самарская область принимает международный экономический форум WorldHalalDay.
В его рамках проходит выставка крупнейших поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль на площади Куйбышева.

Самарская область снова принимает мировое событие: с 3 по 5 октября у нас проходит международный экономический форум WorldHalalDay. Одна из площадок форума - выставка крупнейших поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль на площади Куйбышева.
Экспоненты выставки – более 200 производителей товаров и услуг. Среди них немало предприятий Самарской области: мясокомбинат «Шатлык», «Сызранский мясокомбинат», жигулевская кондитерская фабрика «Услада», крупнейшая компания по производству томатной овощной и кондитерской продукции «Кухмастер», сообщает Департамент информационной политики региона.

Выставка поделена на две тематические зоны: зону B2B, созданную для взаимодействия участников с потенциальными партнерами и инвесторами, и зону B2С, организованную для знакомства с продукцией халяль широкой аудитории. Выставка продлится до 5 октября. Вход свободный!

"Наш регион - это переплетение различных культур, религий. Индустрия халяль соблюдается нашими предприятиями, и сегодня они готовы представить свою продукцию на международный рынок. Уверен, здесь будут заложены плодотворные взаимовыгодные контакты", - заявил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Мохамед Джинна, основатель и председатель World Halal Day: "Мы благодарны организаторам и, в первую очередь, Правительству региона. Самарская область может стать хабом для поставщиков и производителей продукции халяль. Первый шаг для этого сделан".

Член исполнительного комитета правительства провинции КваЗулу-Наталь г-жа Номуса Дубе Нкубе" "Я приветствую вас от лица жителей дальнего уголка Африки и рада представить здесь наш регион и компании. В след. году мы будем принимать этот форум и с нетерпением ждём вас всех в гости".

Ожидается, что выставку посетят более 5000 человек, в том числе главные игроки российского розничного рынка в сфере халяль, крупнейшие эксперты в области бизнеса и финансов, международные
специалисты и представители органов власти из разных регионов России. Выставка продлится до 5 октября включительно, вход свободный.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
3 октября 2019  13:58
В Самарской области продолжается приём заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций
В Самарской области продолжается приём заявок на участие в аукционах на право размещения и эксплуатацию рекламных конструкций
В этом году впервые победители торгов получат право размещать рекламные конструкции сроком на 10 лет. Экономика региона
35
3 октября 2019  13:49
В Сергиевском районе расселят из аварийного жилья около тысячи человек
В Сергиевском районе расселят из аварийного жилья около тысячи человек
В настоящее время состоялось 20 аукционов по приобретению 20 жилых помещений для переселения граждан. Экономика региона
41
3 октября 2019  12:18
Самарская область принимает международный экономический форум WorldHalalDay.
Самарская область принимает международный экономический форум World Halal Day
 В его рамках проходит выставка крупнейших поставщиков сертифицированных товаров и услуг халяль на площади Куйбышева. Экономика региона
127
Весь список
Финансы и Банки
3 октября 2019  13:43
В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появился раздел Взять ипотеку и переход в ДомКлик
В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появился раздел «Взять ипотеку» и переход в ДомКлик
В банк нужно приехать только на подписание документов. Финансы и Банки
39
2 октября 2019  10:56
Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты платежных систем Visa и Mastercard
Сбербанк запускает переводы за рубеж на карты платежных систем Visa и Mastercard
Переводить деньги можно практически по всему миру, зная только номер карты и имя получателя. Финансы и Банки
158
1 октября 2019  15:45
Лучшие студенты курса будут приглашены в Сбербанк для прохождения практики в 2020 году.
Сбербанк будет обучать студентов Самарского университета работе с проблемными активами
Лучшие студенты курса будут приглашены в Сбербанк для прохождения практики в 2020 году.  Финансы и Банки
411
Весь список
Строительство
2 октября 2019  12:55
В Самарской области новостройки за год подорожали на 1%
В Самарской области новостройки за год подорожали на 1%
Тройка лидеров по динамике роста цен по сравнению с прошлым годом: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%). Строительство
229
2 октября 2019  11:30
Самарский минтранс обязали восстановить дорогу, разрушенную в ходе строительства Фрунзенского моста
Самарский минтранс обязали восстановить дорогу, разрушенную в ходе строительства Фрунзенского моста
Такое постановление 10 сентября выпустил арбитражный суд Самарской области. Строительство
563
2 октября 2019  10:26
Самарская область вошла в число приоритетных регионов России по удовлетворению прав обманутых дольщиков за счёт средств федерального бюджета
Самарская область вошла в число приоритетных регионов России по удовлетворению прав обманутых дольщиков за счёт средств федерального бюджета
Такого решения удалось добиться благодаря системной работе и личному контролю Губернатора Дмитрия Азарова. Строительство
196
Весь список
Материалы и технологии
27 сентября 2019  21:24
Дизельные электрогенераторы с доставкой по России и СНГ
 Несмотря на развитую инфраструктуру электроэнергетики, периодически мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное отключение электроэнергии. Материалы и технологии
61
21 сентября 2019  08:41
Сварочные агрегаты – особенности
 В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
83
14 сентября 2019  12:34
Приборы контроля
 По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
102
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
81
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
715
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1755
Весь список
Бизнес
30 сентября 2019  18:26
Патентные исследования для развития вашего бизнеса
 Новые разработки и оригинальные идеи могут послужить основанием для роста прибыли, узнаваемости бренда, оказать влияние на создание положительного имиджа... Бизнес
70
24 сентября 2019  17:47
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы.
Вопрос о новом бизнес-омбудсмене подвесили
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы.  Бизнес
392
18 сентября 2019  10:38
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
Участие в нем бесплатное. Бизнес
345
Весь список


Новости компаний
1 октября 2019  23:18
По дну Балтийского моря сейчас уложено 2042 км газопровода.
«Газпром» отчитался о завершении строительства «Северного потока-2» на 83%
По дну Балтийского моря сейчас уложено 2042 км газопровода.  Новости компаний
300
30 сентября 2019  18:28
Аутсорсинг персонала – особенности
 Все более востребованными становятся услуги аутсорсинг-компаний, которые предоставляют возможность арендовать работников на продолжительное время либо... Новости компаний
53
27 сентября 2019  17:40
Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом.
Производитель Барби опроверг создание "гендерно-нейтральных" кукол
Новая "гендерно-нейтральная" линейка игрушек компании Mattel не имеет отношения к кукле Барби и является самостоятельным брендом.  Новости компаний
478
26 сентября 2019  12:14
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты космического назначения Союз-2.1б с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Запуск состоялся сегодня, 26 сентября. Новости компаний
253
Весь список
IT и Коммуникации
19 сентября 2019  18:08
Shadow of Mordor : обзор игры
 «Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
136
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
119
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
102
Весь список
Транспорт
3 октября 2019  13:09
Ространснадзор нашел массовые нарушения безопасности в самарском метро
Ространснадзор нашел массовые нарушения безопасности в самарском метро
Внеплановая проверка ведомства прошла еще в июле, однако ее итоги опубликованы только сейчас. Транспорт
89
3 октября 2019  10:40
В центре Самары на три дня ограничат движение транспорта
В центре Самары на три дня ограничат движение транспорта
 Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования. Транспорт
120
2 октября 2019  13:31
В 2020 году в Самаре построят новый трамвайный поворот на Ново-Вокзальную
В 2020 году в Самаре построят новый трамвайный поворот на Ново-Вокзальную
Сейчас идет поиск инженеров для проекта. Транспорт
555
2 октября 2019  13:05
В ноябре в Самаре могут запустить 5 электробусов
В ноябре в Самаре могут запустить 5 электробусов
Курсировать они будут пока только в одном направлении. Транспорт
316
Весь список
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
176
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
388
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
343
Весь список
Видео
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
137
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
261
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
489
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
490
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
655
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
471
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1212
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
861
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1120
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1307
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
731
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2591
Весь список

Мероприятия
Состоится VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
В Самарской области начался приём заявок на конкурс «Живая классика»
В выходные на площади Куйбышева в Самаре устроят «битву пловов»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные