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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Жители Самарской области меняют работу из-за стресса и желания зарабатывать больше

10 января 2020 13:26
83
Жители Самарской области меняют работу из-за стресса и желания зарабатывать больше
Почти половина респондентов области считают, что за последние десять лет работу стало искать сложнее.

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить, как они оценивают уходящую декаду с точки зрения своей профессиональной жизни.

Почти половина (42%) респондентов области считают, что за последние десять лет работу стало искать сложнее. 5% уверены в обратном. Выше всего доля тех, для кого процесс поиска работы усложнился за последние 10 лет, среди представителей юридической и банковской сфер (по 61%).

31% опрошенных соискателей Самарской области за последние 10 лет кардинально сменили карьерную траекторию, перейдя в новую профессию. 11% даже не задумывались о том, чтобы сменить род деятельности, 32% — задумывались об этом, но не решились, 26% начали работать в смежной области. Выше всего доля тех, кто кардинально сменил профессию, среди представителей научно-образовательной сферы и административного персонала.

Среди тех, кто сменил профессию или хотя бы задумывался об этом, более половины делали это, потому что хотели больше зарабатывать. Для 28% причиной послужил стресс и профессиональное выгорание. А вот среди тех, кто так и не решился менять карьерную траекторию, половина заявили о том, что не сделали это по причине отсутствия нужной квалификации.

«Что касается так называемого work-life balance – баланса между работой и личной жизнью, то 46% опрошенных соискателей Самарской области отметили, что за последние 10 лет стали больше работать, 21% респондентов региона наоборот – начали больше времени уделять личной жизни. В целом с точки зрения профессиональной жизни 44% опрошенных жителей области положительно оценивают последнее десятилетие, 25% – отрицательно, 26% – нейтрально», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.

Опрос проводился с 12 по 20 декабря среди 3631 российских соискателей.

Фото pixabay.com
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Комментарии


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