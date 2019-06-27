В «Жигулевской долине» взяли курс на развитие проектов стандартов «Умный город», «Автонет» и «Хэлснет»

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25 июня в рамках рабочего визита в Тольятти и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина». На встрече с руководством технопарка обсуждались перспективные направления развития инновационной площадки.Директор «Жигулевской долины» Александр Сергиенко рассказал о текущей деятельности технопарка и поделился планами на ближайшее будущее.Участники встречи ознакомились с ходом работ по проекту «Жигулёвская долина-2». По словам руководителя технопарка, на сегодняшний день на резервной территории завершены работы по сетевым подключениям и выдано первое разрешение на строительство. Напомним, что данный проект предусматривает строительство семи производственных корпусов, инвесторами выступают действующие резиденты технопарка. «В технопарке должны появиться новые якорные резиденты – крупные федеральные компании, которые привлекут в регион новые инвестиции и технологии и станут точкой притяжения для уже действующих резидентов. Мы не единственные в стране, и, конечно, нам нужно ориентироваться на лучшие практики развития», - рассказал директор технопарка А. Сергиенко.Кроме того, В. Кудряшов осмотрел уникальный для региона и Приволжского федерального округа объект – Центр обработки данных (ЦОД).Подводя итоги визита, и.о. председателя Правительства Самарской области отметил, что имеющиеся сегодня технические возможности ЦОДа будут способствовать реализации самых перспективных и востребованных для Самарского региона проектов. «Специалисты технопарка плотно взаимодействуют с крупными отечественными IT-операторами. По результатам данной работы будут созданы проекты, в реализации которых примут участие резиденты «Жигулевской долины» и ряд компаний. В рамках федеральной программы авторы высокотехнологичных решений смогут привлекать как бюджетные средства, так и средства частных инвесторов для проведения исследований в перспективных для региона и всей страны сферах деятельности. Главным образом, речь идёт о проектах стандарта «Умный город», о развитии систем беспилотного транспорта – «Автонет», а также о биотехнологических и медицинских продуктах и услугах, способных изменить нашу жизнь к лучшему», - подчеркнул В. Кудряшов.