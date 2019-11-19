В Самарской Губдуме в первом чтении приняли проект областного бюджета
19 ноября 2019 12:52
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В Самаре 19 ноября состоялось 46 внеочередное заседание Самарской губернской думы.
Основной вопрос повестки - рассмотрение проекта областного бюджета.
При формировании главного финансового документа региона, были учтены базовый вариант прогноза социально-экономического развития, просьбы жителей губернии, депутатов, а также глав городов и районов.
«Доля расходов социального характера составляет более 85% от общего объема расходов бюджета на 2020 год, в том числе в образовании (26,6%), социальной политике (26,2%), здравоохранении (7,6%), физической культуре и спорте (3,8%), культуре (2,1%)”, – подчеркнул министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов.
Вводятся новые меры социальной поддержки.
По словам первого вице-губернатора - председателя правительства Виктора Кудряшова, региональный бюджет является бюджетом развития. Темпы роста промышленного производства, достигнутые в области в текущем году, существенно опережают среднероссийские показатели
«Положительная динамика промышленного производства отмечается уже несколько лет подряд. Наш регион – один из лидеров по темпам роста внебюджетных инвестиций. В 2020 году общий объем капитальных вложений превысит 30 млрд. рублей», – подчеркнул он.
Продолжается работа по снижению объема государственного долга региона – задача, которую поставил Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности Главы региона. За последние два года госдолг губернии сократился на более чем 12,6 млрд рублей и на начало года он составит 54,6 млрд.
Андрей Прямилов на заседании регионального парламента отметил, что основная часть средств при расходовании бюджета будет направлена на решение приоритетных задач, реализацию национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.
После детального рассмотрения депутаты приняли законопроект «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в первом чтении, сообщает Департамент информационной политики.
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