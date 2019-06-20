Самарская область – стратегический регион для финансовой корпорации «Система»

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В среду, 19 июня Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель совета директоров российской финансовой корпорации АФК «Система» Владимир Евтушенков обсудили вопросы совместного сотрудничества, в том числе в рамках соглашений, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Участие в совещании приняли представители крупнейших организаций, входящих в группу компаний АФК «Система», руководители министерств регионального Правительства.«Рад тому, что наши предварительные договоренности имеют все шансы претвориться уже в реальных делах, – подчеркнул Дмитрий Азаров, приветствуя бизнесменов. – На ПМЭФ-2019 мы обсудили целый ряд направлений совместной работы: в сфере строительства, здравоохранения, а также в сфере цифровой экономики. Все это для нас является актуальным, важным и перспективным».Акционерная финансовая корпорация «Система» – это крупный частный инвестор, вкладывающий средства в основном в российские компании различных секторов экономики: телекоммуникации, розничная торговля, высокие технологии, фармацевтика, медицинские услуги, сельское хозяйство, энергетика, финансы и др.Губернатор отметил: Самарский регион заинтересован в расширении компетенций и развитии традиционных отраслей промышленности: машиностроения, ракетостроения, двигателестроения, нефтехимии и нефетпереработки. «Но в эпоху развития цифровой экономики мы и на этом направлении предполагаем концентрировать свои усилия. Рассчитываю, что наши договоренности будут в ближайшее время оформлены в конкретные проекты», – выразил уверенность Дмитрий Азаров.Губернатор напомнил, что губерния обладает уникальным набором возможностей для ведения экономической деятельности. «У нас благоприятное региональное законодательство для инвесторов. За последние 2 года в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив, Самарская область поднялась на 41 пункт. Это одна из лучших положительных динамик среди других субъектов России, – отметил Дмитрий Азаров. – Значительно улучшились позиции и в международных рейтингах, составляемых Standard & Poоrs и Moody’s. Кроме того, Самарская область является лидером в сфере государственно-частного партнерства. Мы входим в шестерку лидеров, на ряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и Ленинградской областями и Башкортостаном. Мы планомерно создаем благоприятные условия для бизнеса».Кроме этого, Дмитрий Азаров отметил, что благодаря решениям Президента Владимира Путина и Правительства России, в регионе действуют режимы особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальных парков, технопарков. Последний – «Жигулевская долина» – является региональным оператором Фонда «Сколково».«ОЭЗ Тольятти – одна из самых успешных в стране, и у нас есть планы по ее развитию, – подчеркнул Дмитрий Азаров, рассказывая о преимуществах ведения бизнеса в регионе. – С Магнитогорским металлургическим комбинатом мы договорились создать там логистический центр, решаем задачу развития железнодорожной ветки. Сама ветка создает условия для новых инвесторов, с которыми мы ведем переговоры. Мы стараемся создать непрерывную цепочку проектов, чтобы каждый из них становился якорным для следующего».Губернатор выразил уверенность в том, что и группа компаний, входящих в АФК «Система», «найдет для себя применение усилий, талантов, компетенций на Самарской земле». «Мы готовы создать для этого необходимые условия», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к руководству финансовой корпорации.Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, поблагодарив Главу региона за приглашение, подчеркнул: «Мы рассматривали направления нашего регионального развития и пришли к выводу, что Самарская область для нас является стратегической. Мы присутствуем в Москве, Петербурге, Новосибирске, Дальнем Востоке и других регионах. Также намерены и в Самарской области развивать все наши направления».Владимир Евтушенков также отметил, что граней совместного сотрудничества между АФК «Система», Правительством и организациями региона много. Среди перспективных направлений сотрудничества руководитель финансовой корпорации назвал высокие технологии, аграрный сектор, строительство, медицину, сообщает пресс-служба облправительства.«Мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы работа была налажена. По тому расположению, которое мы испытываем к себе со стороны Губернатора и Правительства Самарской области, мы понимаем, что бизнес может получиться», – отметил Владимир Евтушенков.