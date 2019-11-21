Губернатор Дмитрий Азаров и глава Приволжского района Евгений Богомолов обсудили перспективы развития муниципалитета

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Губернатор Самарской областипровел встречу с главой Приволжского района. Стороны обсудили итоги реализации нацпроектов за 10 месяцев, а также определили направления, над развитием которых району необходимо работать в первую очередь.Приволжский район в этом году принимает участие в 9 из 12 нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. Это нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Докладывая о реализации нацпроектов, глава района отметил, что по многим направлениям достигнуты ощутимые результаты. К примеру, в сентябре Приволжская детская школа искусств получила новые музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура», а на базе Обшаровской сельской библиотеки №1 открылась модельная библиотека. Кроме того, по нацпроекту «Образование» в школах с.Приволжье и с.Обшаровка созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», а по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 3 общественных пространства и 10 дворовых территорий. При этом району необходимо «подтянуться» по нацпроекту «Здравоохранение»: в Приволжском не хватает врачей общей практики. «На данный момент у нас обеспеченность врачами составляет 55%. Мы выделяем финансовые средства молодым специалистам, но этого недостаточно. Решить вопрос помогло бы предоставление жилья медработникам, но, к сожалению, в муниципальной собственности свободных квартир под эти цели нет», – рассказал Евгений Богомолов.Дмитрий Азаров поручил главе района совместно с министерством здравоохранения подробно проанализировать ситуацию, изучить опыт муниципалитетов, которые находятся в похожих условиях, но справляются с задачей по обеспечению учреждений медперсоналом. Лучшие практики поручено взять на вооружение, чтобы исправить ситуацию и обеспечить в районе доступность медицинских услуг.Район, который славится своими сельхозпредприятиями, предпринимает ряд мер по развитию агропромышленного комплекса. В Приволжском ведется активная работа по реконструкции Спасской оросительной системы, от которой «запитываются» крупнейшие сельхозпредприятия. Евгений Богомолов поблагодарил Дмитрия Азарова за содействие в решении вопроса с капремонтом насосной станции НСП №14, а также отметил, что в ходе участия официальной делегации Самарской области во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» с министерством сельского хозяйства РФ достигнута предварительная договоренность о выделении средств на ремонт насосной станции НСП №15. Реконструкцию и капитальный ремонт оборудования на объекте планируется завершить до начала поливного сезона 2020 года. Дмитрий Азаров поручил главе Приволжского района держать на личном контроле этот вопрос и следить за тем, чтобы федеральное министерство включило в план на будущий год капремонт этого участка насосной станции. «В случае возникновения проволочек сообщайте мне, чтобы я со своей стороны проработал этот вопрос с минсельхозом», – сказал Глава региона.Для развития сельского хозяйства при поддержке регионального Правительства в Приволжском районе запущен проект по созданию на базе школы №2 с. Приволжье «Агролаборатории» и «Биолаборатории». Глава района рассказал, что ученики и учителя школы живо включились в проект, и сейчас они совместно с научными сотрудниками в «Агролаборатории» разрабатывают 3 научно-исследовательских проекта в области селекционирования с использованием гидропонной системы и гроубокса, а в «Биолаборатории» – 5 научно-исследовательских проектов в области цифровых исследований, окружающей среды, почвы, физиологии человека, рабочего пространства. Обе лаборатории оснащены современным оборудованием, которого больше нет ни в одной школе губернии? сообщает пресс-служба облправительства.«От вашей лаборатории многое зависит: от того, как пойдет у вас, будет зависеть внедрение аналогичных проектов в другие районы, – отметил Дмитрий Азаров. – Мониторьте ситуацию, нам этот опыт важен для других сельскохозяйственных территорий».Также на встрече Дмитрий Азаров и Евгений Богомолов обсудили судьбу «исторической жемчужины» района – усадьбы Самариных. Усадьба, построенная в XIX веке, была одной из крупнейших и вместе с тем одной из немногих усадеб в отдаленном от Центральной России регионе. Это было внушительное трехэтажное здание эклектичной архитектуры с бельведером в форме восьмерика, перекрытого куполом.В конце 1960-х годов усадьба попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Все её основные постройки по указанию властей были снесены, однако вопреки прогнозам вода до этих мест не дошла. Сейчас от обширной усадьбы сохранилась лишь небольшая часть – контора управляющего и въездные ворота с изгородью из красного кирпича. На условном месте бывшего барского дома установлен памятный знак.Первые работы по восстановлению исторического облика усадьбы начались еще в 2005 году: тогда были проведены лишь работы по благоустройству территории усадьбы Самариных, но строения до сих пор находятся в разрушенном состоянии. По поручению областного Правительства районные власти разработали проектно-сметную по реконструкции объекта культурного наследия и передали ее на экспертизу. «В этом году на территории усадьбы мы посадили аллею, полностью обновили спуск к Волге, – рассказал Евгений Богомолов. – в дальнейшем после реконструкции в «людской» усадьбы мы планируем разместить краеведческий музей и ЗАГС, объединив тем самым прошлое и будущее нашего края».Дмитрий Азаров отметил, что при подготовке проекта необходимо крайне ответственно подойти к смысловому наполнению, создать по-настоящему уникальный и интересный культурный и туристический центр. «Изучайте опыт ведущих музеев, подмечайте интересные идеи, переговорите с министром культуры на предмет современной организации музейного пространства, – обратился Дмитрий Азаров к главе Приволжского района. – Нам важно сделать так, чтобы объект был интересен не только местным жителям, чтобы люди хотели приехать в усадьбу, побывать в ней. Объект уникальный, расположен в красивейшем месте, придумайте «фишки», а я проект с удовольствием поддержку».