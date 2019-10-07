Долги самарской управляющей компании за электроэнергию должен будет оплатить из своих средств директор предприятия

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Определением Арбитражного суда Самарской области бывший директор ООО МПО «ПЖРТ» обязан выплатить в адрес АО «Самарагорэнергосбыт» задолженность в размере 5 646 541 руб. 17 коп.В соответствии с федеральным законом о банкротстве руководитель компании-банкрота был привлечен к субсидиарной ответственности по оплате долга согласно определению Арбитражного суда Самарской области, а АО «СамГЭС» получило возможность предъявить свои требования по долгам ООО МПО «ПЖРТ» к директору организации.В связи с нежеланием должника добровольно погасить долги перед АО «Самарагорэнергосбыт» компания была вынуждена обратиться в Службу судебных приставов Кировского района за принудительным взысканием данной суммы. В результате произведённых действий из зарплаты директора происходит удержание средств в пользу АО «СамГЭС», а на долю в уставном капитале его новой фирмы наложен арест для дальнейшей реализации на торгах.В итоге руководитель компании не только может лишиться всех своих денежных средств, но и возможности вести бизнес. Также он лишился возможности выезда за границу, купли-продажи личного транспорта, а все его счета в банках были заблокированы.АО «Самарагорэнергосбыт» намерено активно продолжать работу по привлечению к субсидиарной ответственности иных руководителей коммунальных компаний, накапливающих задолженность по оплате электрической энергии.

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