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Синоптики обещают жителям Самарской области мороз до -19

28 ноября 2020 11:39
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Синоптики обещают жителям Самарской области мороз до -19

Сегодня, 28 ноября, в Самарской области будет облачно. Местами пройдёт снег. Подует юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. На дорогах образуется снежный накат и гололедица. Температура воздуха опустится до -5 °C. 
 
В воскресенье, 29 ноября, в регионе также будет облачно и снежно. Скорость юго-восточного ветра сократится до 5-10 м/с. Столбики термометров покажут от -2 до -7 °C. 
 
В понедельник, 30 ноября, снега не ожидается. Зато специалисты Приволжского УГМС прогнозируют резкое похолодание. Подует юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха с -5 опустится до -10 °C, а ночью - до -19 °C, сообщает портал СОВА. 
   

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