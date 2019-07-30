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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области побит температурный рекорд по холодам в июле

30 июля 2019 11:29
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В Самарской области побит температурный рекорд по холодам в июле Теперь синоптики прогнозируют дожди.
Теперь синоптики прогнозируют дожди.

В Самарской области зафиксировали экстремально низкую температуру воздуха. 30 июля в регионе был перекрыт абсолютный минимум. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— Самую низкую температуру воздуха мы зафиксировали в Авангарде. Она составила +1,2 градуса, что на 5 градусов ниже, чем в 1972 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. В Кинель-Черкассах зафиксировали +3,7 градуса, а в Безенчуке — +4,5 градуса. Здесь были побиты рекорды 1972 и 1909 годов соответственно, — рассказали синоптики.

По их словам, также абсолютные минимумы температуры воздуха зафиксировали в Новодевичьем — +5 градусов, Большой Глушице — +5,4 градуса, АГЛОСе — +5,8 градуса, Тольятти — +6 градусов, Сызрани — +6,2 градуса. Причем в последней был побит рекорд 1903 года.

Синоптики говорят, что температура воздуха останется ниже климатической нормы еще некоторое время. А 31 июля вероятны дожди и грозы, пишет 63.ру.


Фото: pixabay.com
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