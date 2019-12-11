Жителей Самарской области приглашают провести "Новогодний Экодвор"

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Проект «Экодвор» приглашает жителей региона участвовать во флешмобе «Новогодний Экодвор» и рассказать соседям, как провести праздники весело, душевно и без вреда для природы.Присоединиться к флешмобу «Новогодний Экодвор» может любой желающий - для этого нужно зарегистрироваться на сайте мойэкодвор.рф и получить бесплатные обучающие материалы: методическое пособие, видео и макеты раздаточных материалов. Провести новогодний Экодвор можно с 14 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Правила участия во флешмобе и идеи для более экологичной подготовки к торжествам собраны в нашей статье.Среди активностей, которые предлагается провести на «Новогоднем Экодворе»:мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц;создание альтернативной елки из хвороста, картона, оригами и т.д.;экологичная упаковка подарков;новогодний фримаркет — обмен одеждой, зимним спортивным инвентарем, материалами для рукоделия, новогодним декором и другими вещами.Обязательный элемент «Экодвора» — пункт раздельного сбора отходов для передачи вторсырья на переработку.Отчеты о самых ярких праздниках и их организаторах будут опубликованы на портале Ecowiki.ru, сайте мойэкодвор.рф, а также в социальных сетях.“Присоединяйтесь к флешмобу «Новогодний Экодвор»! В праздничной атмосфере расскажите людям о том, как встретить Новый год и провести каникулы весело, душевно и с пользой для природы. К тому же это отличная возможность познакомиться с соседями, найти единомышленников, которые обеспокоены проблемой мусора и готовы делать полезное не только для своей семьи, но и своего района и города”, - говорит Юлия Бурдо, координатор проекта “Экодвор”.Подробнее о том, как организовать «Экодвор», можно узнать на сайте мойэкодвор.рф и из видео.Проект «Экодвор» реализуется фондом «ЭРА» при поддержке The Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке Движения ЭКА и является частью программы «Разделяй с нами» системы Coca-Cola в России. С весны 2017 года к проекту уже присоединились порядка 84 тыс. человек, которые провели более 600 праздников в 90 населенных пунктах России и сдали в переработку 94 тонны вторсырья.