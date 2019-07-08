Жителей Самарской области предупреждают о дождях и ветре

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 19 часов 08 июля до 19 часов 09 июля на территории Самарской области переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь, гроза.Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.Температура воздуха ночью 12-17 С°, днем 21-26 С°.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото: pixabay.com