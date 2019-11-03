В Самарской области посчитают бобров и норок
3 ноября 2019 13:20
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С 1 ноября по 31 декабря будет вестись учет норок и выдр. А до 30 ноября - бобров. Их будут считать на водоемах. Также специалистам департамента охоты и рыболовства необходимо нумеровать поселения этих животных по ходу маршрута, указывая географические координаты бобровых жилищ и их протяженность в метрах, проверять наличие сеголетков, оценить кормовую базу.
А вот выдр и норок будут считать, идя по следам животных на снегу. Нужно будет учитывать километраж береговой линии, вдоль которой будут следы, а также плотность особей животных на 10 километрах берега, пишет ПроГородСамара.
Фото pixabay.com
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