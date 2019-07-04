Из каждого второго колодца и родника Самарской области воду пить не стоит

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51,56% проб питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения на территории Самарской области не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. Такие цифры приведены в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году», опубликованном в среду, 3 июля, на сайте Роспотребнадзора РФ.По данному показателю регион оказался на третьем месте после Новосибирской (93,75 %) и Белгородской (58,19 %) областей. Замыкают «черную пятерку» Новгородская область (55,25 %) и Республика Коми (51,25 %).По данным Роспотребнадзора, нецентрализованными источниками водоснабжения, к которым относятся колодцы, скважины и родники, пользуются почти 6% населения страны — 6,8 млн человек, пишет СО ОНЛАЙН.Фото: pixabay.com