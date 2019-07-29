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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Завершены работы по бетонированию плиты проезжей части Фрунзенского моста

29 июля 2019 16:17
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По словам строителей, в процессе сбора конструктивной части моста использовано порядка 5 тысяч кубов бетона и 9 тысяч тонн металлоконструкций.
В пятницу, 26 июля, подрядная организация по строительству мостового перехода «Фрунзенский» завершила работы по бетонированию плиты проезжей части пролетного строения моста через реку Самару.

Устройство плиты проезжей части моста было начато в декабре 2018 года. Для обеспечения распределения расчетной нагрузки на мост плита проезжей части была поделена на 13 «захваток», которые бетонировались в определенном проектной организацией порядке. К работам на последней «захватке» строители приступили вечером 25 июля.

По словам строителей, в процессе сбора конструктивной части моста использовано порядка 5 тысяч кубов бетона и 9 тысяч тонн металлоконструкций.

«Работы ведутся по графику. Сейчас мы параллельно ведем устройство гидроизоляции, после завершения этих работ приступим к укладке асфальтобетонного покрытия. Движение по мосту и основному ходу дороги от улицы Фрунзе до улицы Шоссейной планируется пустить в сентябре-октябре 2019 года», — сообщил главный инженер группы управления строительством проекта Фрунзенский мост АО «Стройтрансгаз» Алексей Атылин.

Одновременно активно ведутся работы по строительству дорожных развязок на правом и левом берегу реки Самары. «Улица Шоссейная была закрыта для строительства съездов транспортной развязки. Большое спасибо жителям за понимание. К 1 августа мы постараемся открыть по съезду автомобильное движение, а к 1 сентября запустить троллейбусную линию», — говорит главный инженер проекта СК «Мосты и тоннели» Евгений Румянцев. На правом берегу реки Самары ведутся работы по переустройству коммуникаций. После завершения этих работ на развязке восстановят дорожное полотно и проведут благоустройство территории.

Планы о запуске движения по мостовому переходу «Фрунзенский» в 2019 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров озвучил еще в 2018 году после того, как в ходе ряда встреч в федеральных министерствах и ведомствах была достигнута договоренность об увеличении транша 2018 года из федерального бюджета, что позволило ускорить ход работ. Это намерение губернатор подтвердил в своем послании на 2019 год. «Дорогу на юг от Самары в значительной мере облегчит Фрунзенский мост, работы по которому вышли на финишную прямую. Мы планируем открыть по нему движение уже в конце года», — подчеркнул глава региона.

***
Проект строительства мостового перехода «Фрунзенский» включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина – 79,6 м), транспортной развязки и путепровода над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (длина — 70,7 м), транспортной развязки и пяти подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе, а также строительство основного хода автомобильной дороги. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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