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В Жигулевске в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство нового детского сада 

17 декабря 2020 14:29
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В настоящее время завершено устройство котлована, бетонирование фундамента, начинается возведение монолитного каркаса здания.

Новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, треть из которых предусмотрены для детей ясельного возраста, строится в  Жигулевске Самарской области. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Строительство началось в октябре. В настоящее время завершено устройство котлована, бетонирование фундамента, начинается возведение монолитного каркаса здания. Общая готовность объекта на сегодняшний день 15%.

Самарская область активно участвует в реализации  нацпроекта «Демография». По итогам 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях региона общее количество созданных дополнительных мест должно превысить 5 тысяч, из них более 50% для малышей до 3 лет. Создание групп для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет – задача, поставленная Губернатором Дмитрием Азаровым. «То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе», – подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Посещать новый детский сад в Жигулевске смогут малыши в возрасте от года до семи лет. 

 «Работы ведутся в соответствии с утвержденным заказчиком графиком. Проблем с его выполнением на данный момент нет», - подчеркнул генеральный директор генподрядной организации Алексей Дунаев.

По проекту здание детского сада будет трехэтажным. В подвале планируется расположить тепловой пункт, насосную, прачечную и другие технические помещения. На первом этаже будут находиться четыре ясельных группы, кухня и музыкальный зал. На втором и третьем этажах - остальные группы, кабинеты психолога, логопеда, спортивный зал и др.

Ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения запланирован на второе полугодие 2021 года, передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

Благоустройство региона
17 декабря 2020  14:29
В настоящее время завершено устройство котлована, бетонирование фундамента, начинается возведение монолитного каркаса здания.
В Жигулевске в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство нового детского сада 
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