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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской синагоге проводится реставрация кирпичной кладки

14 июня 2019 18:08
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В настоящее время завершены работы по демонтажу поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши.
14 июня на объекте культурного наследия регионального значения «Хлебзавод № 8. Арх. Клейнерман. Мавританский стиль», уточненное наименование «Синагога, 1909 г., архитектор З.В.Клейнерман Мавританский стиль» было проведено рабочее совещание с участием представителей управления
государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, представителей подрядной организации и заказчика в рамках контроля за
проведением работ на объекте.

Реставрационные работы продолжаются: установлены строительные леса, проводится реставрация кирпичной кладки.

В настоящее время завершены работы по демонтажу поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши, демонтирована часть железобетонных колонн и перекрытий советского периода, проводится вычинка наружной версты кирпичной кладки в уровне первого этажа на северном и южном фасадах.

В соответствии с графиком производства работ планируется в 2019 году завершить противоаварийные работы, в том числе укрепление стен, реставрацию
кирпичной кладки наружных стен, устройство временных свайных фундаментов и шпунтового ограждения, устройство кровли над лестницами; в 2020 году возвести железобетонный каркас объекта: монолитную плиту фундамента, колонны, стены подвала, а также в полном объеме завершить устройство кровли, установить столярные заполнения наружных дверных и оконных проемов, провести наружные инженерные сети; в 2021 году завершить работы по реставрации объекта и приспособлению его для современного использования: внутренняя отделка помещений, в том числе интерьеры, устройство внутренних инженерных
коммуникаций и благоустройство территории объекта. передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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14 июня 2019  18:08
В настоящее время завершены работы по демонтажу поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши.
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