В Самарской синагоге проводится реставрация кирпичной кладки

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14 июня на объекте культурного наследия регионального значения «Хлебзавод № 8. Арх. Клейнерман. Мавританский стиль», уточненное наименование «Синагога, 1909 г., архитектор З.В.Клейнерман Мавританский стиль» было проведено рабочее совещание с участием представителей управления

государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, представителей подрядной организации и заказчика в рамках контроля за

проведением работ на объекте.



Реставрационные работы продолжаются: установлены строительные леса, проводится реставрация кирпичной кладки.



В настоящее время завершены работы по демонтажу поврежденной кирпичной кладки части простенков восточного и южного фасадов и поздних конструкций крыши, демонтирована часть железобетонных колонн и перекрытий советского периода, проводится вычинка наружной версты кирпичной кладки в уровне первого этажа на северном и южном фасадах.



В соответствии с графиком производства работ планируется в 2019 году завершить противоаварийные работы, в том числе укрепление стен, реставрацию

кирпичной кладки наружных стен, устройство временных свайных фундаментов и шпунтового ограждения, устройство кровли над лестницами; в 2020 году возвести железобетонный каркас объекта: монолитную плиту фундамента, колонны, стены подвала, а также в полном объеме завершить устройство кровли, установить столярные заполнения наружных дверных и оконных проемов, провести наружные инженерные сети; в 2021 году завершить работы по реставрации объекта и приспособлению его для современного использования: внутренняя отделка помещений, в том числе интерьеры, устройство внутренних инженерных

коммуникаций и благоустройство территории объекта. передает пресс-служба облправительства.