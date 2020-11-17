В Самаре планируют продлить улицу Авроры до улицы Ново-Садовой

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Чиновники Самары планируют продлить улицу Авроры до улицы Ново-Садовой, проложив новую дорогу от Московского шоссе в обход Ботанического сада, передает samarskie-voditeli.ru.

17 ноября первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов подписал распоряжение об утверждении внесения изменений в документацию по планировке территории для строительства новой дороги, которая станет еще одним поперечником между Московским шоссе и Ново-Садовой.

Когда планируется реализовать данный проект, не уточняется.

Фото: samarskie-voditeli.ru