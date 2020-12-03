Улицу Победы в Самаре очистили от 1300 тонн снега

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Для обеспечения нормативного состояния улично-дорожной сети Самары работы в рамках зимнего содержания организованы в круглосуточном режиме. В настоящее время, когда установилась морозная погода, повышенное внимание уделяется внесению противогололедных материалов. Также продолжается расчистка снега с последующим вывозом его на полигоны. В том числе, цикл операций непрерывно выполняется на комплексно отремонтированной улице Победы. Напомним, ее проезжую часть и прилегающие территории в границах улиц Гагарина и Елизарова обновили согласно двухлетнему муниципальному контракту в течение 2019-2020 годов на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Улица Победы пролегает через Советский, Промышленный и Кировский внутригородские районы и является одной из основных и крупнейших в промышленной части города – в историческом районе Безымянка.

Для механизированной уборки улицы (подметания, расчистки проезжей части, пешеходных переходов, тротуаров на всю ширину и до самого покрытия, формирования снежных валов, отправки собранного снега на утилизацию, очистки остановочных площадок), а также противогололедной обработки задействуется от 9 до 16 единиц спецтехники (в зависимости от погодных условий). Кроме того, на участки направляют не менее 8 рабочих, которые помогают расчищать территории вручную.

«К сегодняшнему дню улицу Победы освободили уже от 1300 тонн снега. Также с целью обеспечения беспрепятственного движения автомобилей, пешеходов, общественного транспорта для ликвидации наледи израсходовано 47,5 тонны реагента. Современные реагенты содержат в своем составе соли, которые выступают в качестве плавящих компонентов. Чтобы состав сработал и расплавил образовавшуюся наледь, нужно от 1 до 3 часов, причем на проезжей части процесс происходит быстрее за счет движения машин, трения шин о поверхность дороги. После выполняется сметание – для этого вида работ используется спецтехника, оснащенная навесным щеточным оборудованием», - рассказал исполняющий обязанности директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Специалисты тщательно следят за расходом реагента. При такой температуре наружного воздуха, как сегодня днем (- 13-14 градусов С) он составляет 60-70 граммов на 1 кв. м.

«Противогололедные материалы ежедневно распределяются по автодороге и тротуарам комбинированными дорожными машинами, тракторами на базе МТЗ с прицепом-песокразбрасывателем, а по посадочным площадкам и лестницам – вручную. Реагент препятствует прикатыванию снежной массы к поверхности дорожного покрытия. Особенно важно предотвращать накаты на спусках и подъемах. В частности, в Советском районе таких участков немало, к тому же по ним следует общественный транспорт. В числе мер, кроме очистки и антигололедной обработки, - установка ящиков с песчано-соляной смесью, которую при необходимости автомобилисты могут использовать самостоятельно. Ящики красного цвета и хорошо заметны проезжающим. Например, только на участке улице Победы, относящемся территориально к Советскому району, такие ящики установлены возле двух перекрестков», - пояснил начальник СДУ Советского района Сергей Федяшев.

Контроль за качеством работ по содержанию осуществляется сейчас специалистами муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» в присутствии представителей подрядной организации, согласно регламенту - не реже 2-х раз в неделю. Как только возобновятся снегопады, кураторы будут выезжать на объект ежесуточно – днем и ночью. При выявлении недостатков в обслуживании объекта подрядчику направляется предписание, в котором указывается срок, в который нужно устранить недочеты.

«Если все устранено, составляется акт. А если замечания не отрабатываются и на это не имеется уважительной причины, то документально объемы работ корректируются – учитываются только те, что выполнены по факту. Соответственно, только они и будут оплачены», - добавил Дмитрий Трофимов.

Так, ранее были замечания, касающиеся необходимости расчистки тротуаров на всю ширину, своевременности вывоза снега с парковочных «карманов» и расчистки пешеходных переходов. По оценкам кураторов, сейчас эти работы выполняются активно и в срок.

На улицу Победы распространяется действие контракта жизненного цикла, то есть ответственность за всесезонное содержание несет тот же подрядчик, который комплексно отремонтировал объект. Учитывая значительную протяженность обновленного участка (4,8 км), а также возросший объем работ (в связи с устройством дополнительных парковок, «карманов» для заезда общественного транспорта к остановкам, уширений проезжей части у самых загруженных перекрестков и др.), для повышения эффективности уборки задействована субподрядная организация – МП «Благоустройство», которое на протяжении многих лет занимается содержанием улично-дорожной сети Самары.

В целом с городских дорог на полигоны доставлено уже 36235,3 тонны снега. Из них 25708,9 тонны вывезло МП «Благоустройство», 10526,4 тонны – организация «Кедр-1», занимающаяся очисткой дорог в Кировском и Самарском районах. Только за последние сутки самарские полигоны пополнились снежными массами в количестве 6362,2 тонны. Для ликвидации зимней скользкости применили 173,6 тонны «Бионорда» и песчано-соляной смеси – в течение последних 2-х смен и 3939,4 тонны – за период с начала ноября по 3 декабря текущего года.

Сегодня в дневную смену на очистку городских улиц выведены 259 уборщиков территорий и 196 единиц техники, включая 38 самосвалов, 28 дорожных комбинированных машин, 35 тракторов МТЗ-80, 32 погрузчика, 16 бобкэтов и другие спецмашины, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации