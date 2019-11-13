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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Проектную документацию строительства бассейн в Куйбышевском районе Самары разработают в течение полугода

13 ноября 2019 19:15
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В Самаре ищут подрядчика.
В Самаре ищут подрядчика на разработку проектной документации строительства спортивного комплекса с бассейном в Куйбышевском районе, передает sgpress.ru.

Он расположится в границах улиц Калининградской, Стадионной и Фасадной. За образец возьмут типовой проект плавательного бассейна в Туапсе.

Нужно будет разработать проект строительства двухэтажного здания общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров. В нем будет находиться закрытый бассейн с шестью дорожками.

Размер чаши бассейна — 16 х 25 х 2 метров, пропускная способность — 48 человек в смену. Каждая смена будет длиться 45 минут.

Заказчиком торгов выступает департамент градостроительства Самары.

Все необходимые документы нужно разработать в течение полугода с момента заключения контракта. Бассейн начнут строить в 2020-2021 годах. Аукцион в электронной форме пройдет 10 декабря. 



Фото:   соцсети
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Комментарии



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