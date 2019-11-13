Проектную документацию строительства бассейн в Куйбышевском районе Самары разработают в течение полугода
13 ноября 2019 19:15
52
Он расположится в границах улиц Калининградской, Стадионной и Фасадной. За образец возьмут типовой проект плавательного бассейна в Туапсе.
Нужно будет разработать проект строительства двухэтажного здания общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров. В нем будет находиться закрытый бассейн с шестью дорожками.
Размер чаши бассейна — 16 х 25 х 2 метров, пропускная способность — 48 человек в смену. Каждая смена будет длиться 45 минут.
Заказчиком торгов выступает департамент градостроительства Самары.
Все необходимые документы нужно разработать в течение полугода с момента заключения контракта. Бассейн начнут строить в 2020-2021 годах. Аукцион в электронной форме пройдет 10 декабря.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
13 ноября 2019 19:15
В Самаре ищут подрядчика. Благоустройство региона
49
13 ноября 2019 15:03
Начался монтаж новогодней иллюминаци. Благоустройство региона
159
13 ноября 2019 14:04В бывшем здании кинотеатра «Юность» в Самаре закроют окна и двери и установят забор по периметру
На состояние здания пожаловались жители города. Благоустройство региона
144
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1298
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
534
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1588
Всё в Дом
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
187
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
794
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
188
ЖКХ
13 ноября 2019 17:09
В этом году акция «В Новый год без долгов» проводится уже в четвертый раз. ЖКХ
108
13 ноября 2019 16:07
«РКС-Самара» в течение ноября проводят акцию «Получи подарок за регистрацию в личном кабинете». ЖКХ
125
13 ноября 2019 15:51
В течение двух дней лучшим электромонтерам филиалов «Т Плюс» предстоит преодолеть 5 этапов проверки знаний и умений. ЖКХ
118
Экология
12 ноября 2019 10:09
Она станет одной из самых теплых за всю историю. Экология
2318
8 ноября 2019 09:31
Заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений Экология
206
7 ноября 2019 12:44
Пока температура выше климатической нормы. Экология
348
Видео
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
154
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
491
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
630
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
457
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
334
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
414
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
425
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1457
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2055
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1406
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1701
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1877
Мероприятия