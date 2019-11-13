Проектную документацию строительства бассейн в Куйбышевском районе Самары разработают в течение полугода

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Он расположится в границах улиц Калининградской, Стадионной и Фасадной. За образец возьмут типовой проект плавательного бассейна в Туапсе.Нужно будет разработать проект строительства двухэтажного здания общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров. В нем будет находиться закрытый бассейн с шестью дорожками.Размер чаши бассейна — 16 х 25 х 2 метров, пропускная способность — 48 человек в смену. Каждая смена будет длиться 45 минут.Заказчиком торгов выступает департамент градостроительства Самары.Все необходимые документы нужно разработать в течение полугода с момента заключения контракта. Бассейн начнут строить в 2020-2021 годах. Аукцион в электронной форме пройдет 10 декабря.Фото: соцсети