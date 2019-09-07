Новые достопримечательности на карте: В День города в Самаре торжественно открыли Крымскую площадь и сквер имени Фадеева

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В Самаре после комплексного благоустройства официально открываются общественные пространства и дворы, которые приобрели новый вид в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».Согласно указу Президентаначалась реализация целой серии национальных проектов, которые позволяют получить дополнительное финансирование на воплощение в жизнь крупных городских проектов. Ход исполнения работ по национальным проектам контролирует лично губернатор Самарской областиВ субботу, 7 сентября, в рамках празднования Дня города состоялось торжественное открытие Крымской площади и сквера имени Фадеева. Благоустройство общественных пространств длилось около трех месяцев. За это время они приобрели совершенно новый вид. Так, малозаметный участок на улице Урицкого превратился в уютное общественное пространство. На площади уложено новое плиточное покрытие и рулонный газон с автополивом, высажены более 250 деревьев и кустарников различных видов. Появились здесь и узнаваемые символы Крыма: Ялтинский маяк, Воронцовская ротонда с фонтаном и мозаичнымпанно с очертанием полуострова в сочетании со светлым плиточным мощением и обилием хвойных растений создают атмосферу Крымского курорта. Для комфортного отдыха оборудованы беседки, установлены около 30 скамеек и 19 урн. Теперь здесь смогут отдыхать не только самарцы, но и гости города – рядом с площадью расположен объект регионального значения – Шестой кассационный суд.Стоит отметить, что по периметру Крымской площади отремонтированы восемь дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».«В этой части района недоставало мест, куда люди могли бы прийти, отдохнуть и просто погулять, наслаждаясь погодой. Когда начинался ремонт быловолнительно, так как пространство достаточное небольшое. Но всё удалось: получилось гармоничное пространство и с зоной отдыха, и местом для прогулок. Я уверен, что Крымская площадь станет любимым местом отдыха для всех горожан и знаковым местом на карте города», - отметил глава ЖелезнодорожногорайонаОткрытие еще одного общественного пространства было приурочено ко Дню города – это сквер имени Фадеева на проспекте Ленина. Общая площадь сквера составляет около 20 тысяч квадратных метров. В сквере появились современные скамейки, навесы от солнца, урны, на пешеходных дорожках смонтировали плитку, застелили рулонный газон с автополивом, оборудовали общественный туалет. В сквере высажено более 30 полноразмерных дерева и 700 кустарников, появились, так называемые, эко-дорожки. Клумбы, выполненные в виде кругов, использование белого декоративного камня в украшении ландшафта создают в сквере космическую обстановку. Продолжает космическую тему и уникальный детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами.Сквер по праву можно назвать не только космическим, но и спортивным. Здесь оборудован каскад спортивных площадок: хоккейная коробка, теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки, установлены тренажеры под открытым небом и уложена современная беговая дорожка с литым резиновым покрытием.«Здесь были реализованы все современные методы ландшафтного дизайна и применены креативные подходы в формировании пространства. Получилось сохранить то, что больше всего нравилось людям в сквере – это зеленая зона с местом для прогулок. Уверен, жители будут тут с большим удовольствием не только гулять, но и отдыхать с детьми, заниматься спортом. Сквер имени Фадеева станет местом притяжения для взрослых и детей и новой визитной карточкой города», - говорит глава Октябрьского районаПримечательно, что знаковое место преображается в год 100-летия со дня рождения легендарного директора ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Ильича Козлова. Под его личным руководством и был заложен данный сквер. В марте 2019 года это общественное пространство стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации