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Глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области до 15 марта подготовить предложения по организации безопасного перехода.
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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На Мехзаводе в районе завода "Салют" создадут надземный пешеходный переход через Московское шоссе

28 февраля 2020 20:54
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Глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области до 15 марта подготовить предложения по организации безопасного перехода.
Директор завода "Салют" Сергей Гусаров во время посещения Дмитрием Азаровым предприятия поднял вопрос о состоянии дорожной инфраструктуры в районе Мехзавода.

Он напомнил, что раньше на подъезде к предприятию было два подземных пешеходных перехода, однако впоследствии они были демонтированы. Также в схему дорожного движения в районе были внесены изменения, которые, по словам директора предприятия, создают серьезные неудобства для людей. Глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области до 15 марта подготовить предложения по организации безопасного перехода в непосредственной близости от предприятия. 

"Работники вынуждены перебегать дороги по «зебрам», что опасно для здоровья и жизни людей, особенно в темное время суток! Поручил минтрансу уже в этом году создать надземный пешеходный переход через Московское шоссе в районе завода «Салют» и завершить все работы", - сообщил глава региона.



Фото из открытых источников



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Комментарии


Благоустройство региона
28 февраля 2020  20:54
Глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области до 15 марта подготовить предложения по организации безопасного перехода.
На Мехзаводе в районе завода "Салют" создадут надземный пешеходный переход через Московское шоссе
Глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области до 15 марта подготовить предложения по организации безопасного перехода. Благоустройство региона
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