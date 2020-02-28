На Мехзаводе в районе завода "Салют" создадут надземный пешеходный переход через Московское шоссе
28 февраля 2020 20:54
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Он напомнил, что раньше на подъезде к предприятию было два подземных пешеходных перехода, однако впоследствии они были демонтированы. Также в схему дорожного движения в районе были внесены изменения, которые, по словам директора предприятия, создают серьезные неудобства для людей. Глава региона поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области до 15 марта подготовить предложения по организации безопасного перехода в непосредственной близости от предприятия.
"Работники вынуждены перебегать дороги по «зебрам», что опасно для здоровья и жизни людей, особенно в темное время суток! Поручил минтрансу уже в этом году создать надземный пешеходный переход через Московское шоссе в районе завода «Салют» и завершить все работы", - сообщил глава региона.
Фото из открытых источников
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