Крымская площадь стала настоящим подарком горожанам ко Дню города
7 сентября 2019 14:10
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Новая площадь стала настоящим подарком горожанам ко Дню города: за обустройство именно этого пространства ранее проголосовали сами самарцы в ходе рейтингового опроса по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году. Всего в регионе к концу года должны преобразиться 120 общественных пространств, четыре из них – в Самаре. Помимо Крымской площади, это бульвар Металлургов, территория около храма Кирилла и Мефодия, и сквер им. В.И. Фадеева. Все эти объекты для реконструкции были выбраны жителями городов и районов Самарской области по результатам мартовского рейтингового голосования.
Дизайн-проект комплексного благоустройства Крымской площади подчинен единой концепции и выдержан в тематике полуострова Крым. Так, на территории площади появились стилизованные архитектурные объекты «Ялтинская Ротонда» и «Форосский Маяк».
Работы по проекту «Крымская площадь» выполнены за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области и бюджета городского округа Самара на общую сумму 56,37 млн. рублей. В частности, здесь построены тротуары из плиточного покрытия (с заменой бортового камня), пешеходные ограждения, уложен рулонный газон с автополивом, высажены цветы. В сквере появился сухой фонтан и объектов и фонари, построены арт-объекты «Форосский Маяк» и «Ялтинская Ротонда», выложено мозаичное панно в виде карты крымского полуострова. К обновлению территории власти подошли комплексно – были приведены в порядок фасады зданий вокруг площади, снесено ветхое жилье, появилась новая проезжая часть. Территория, которая была заброшена на протяжении десятилетий, получила мощный импульс развития. На площади высадили более 200 новых деревьев и кустарников: липу, иву, остролистный клен, ель, можжевельник и др. Украсила территорию живая изгородь – из многолетнего растения кизильник.
«Крайне важно, что Крымская площадь теперь соответствует своему названию. Когда-то я принимал решение о ее переименовании в честь знаменательного события – воссоединения Крыма с Россией. Но площадь тогда была не в том состоянии, которым можно было гордиться. Сегодня давняя задумка реализована. Площадь с элементами Крымской архитектуры действительно возвращает нас в те знаменательные события новейшей истории России. Она радует людей своим внешним видом, комфортным пребыванием здесь», – отметил Дмитрий Азаров, который незадолго до открытия проинспектировал завершение работ по благоустройству площади, — «Благодаря национальному проекту, инициированному Президентом нашей страны Владимиром Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда».
Благоустройство этой общественной территории проводилось и с учетом другого значимого события – открытие рядом с «Крымской площадью» осенью этого года Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Напомним, что знаковое решение было принято на самом высоком уровне благодаря усилиям главы региона, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Благоустройство региона
7 сентября 2019 14:54
Сквер по праву можно назвать не только космическим, но и спортивным. Здесь оборудован каскад спортивных площадок. Благоустройство региона
146
7 сентября 2019 14:10
Дизайн-проект комплексного благоустройства Крымской площади подчинен единой концепции и выдержан в тематике полуострова Крым. Благоустройство региона
165
7 сентября 2019 13:22
Благоустройство общественных пространств длилось около трех месяцев. За это время они приобрели совершенно новый вид. Благоустройство региона
193
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