Губернатору Дмитрию Азарову презентовали один из проектов развития территории на стрелке рек Самары и Волги

171

В понедельник, 7 октября, во Всемирный день архитектуры состоялось расширенное заседание Градостроительного совета при губернаторе Самарской области, на котором главе регионаи архитектурному сообществу губернии был презентован один из перспективных проектов развития промышленной зоны на стрелке рек Самары и Волги в областной столице.По словам представителей профессионального сообщества, вопрос о реновации этой территории назрел давно и его необходимо тщательным образом прорабатывать. Один из возможных вариантов дальнейшего развития – перенос речного порта и перевод территории в зону жилой застройки с современными общественными пространствами. Проект именно такого плана разработала группа французских экспертов по недвижимости при поддержке Франко-российской торгово-промышленной палаты.«Рад тому, что развитие Самарской области, столицы региона и ее исторический части, такой важной территории для всех самарцев, как стрелка рек Самары и Волги, привлекает внимание ведущих экспертов, – обратился к инициаторам проекта Дмитрий Азаров. – Нам интересно услышать свежие идеи о том, как развивать город. Взгляд со стороны всегда важен, но при этом рассчитываю, что ваши предложения учитывают особое отношение жителей региона, города Самары к исторической территории».Во время презентации проекта его авторы рассказали, что инвестиционный проект предусматривает создание многофункционального микрорайона на Стрелке. На площади более 280 000 м2 разработчики проекта предлагают разместить концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, ЗАГС и жилые апартаменты, речной причал, рекреационную зону с искусственным прудом и подземный паркинг. Особенность проекта – 7 зданий, выполненных в форме матрешек, каждое из которых получит название в честь притоков Волги.«Мы хотели создать уникальный проект, который будет существовать только в Самаре и больше нигде. Это будет визитная карточка города. По нашей задумке все в стране и мире будут знать Самару по этим зданиям», – отметил архитектор компании-члена Франко-российской ТППДмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что территория, обозначенная потенциальными инвесторами, обладает рядом особенностей. Необходимо самым тщательным образом проработать экономику проекта, учесть существующие в исторической части города ограничения. Губернатор поручил представителям профильных министерств и ведомств предложить варианты для перемещения речного порта, просчитать объемы работ по берегоукреплению, рассчитать нагрузку на транспортную инфраструктуру и прочие риски, а также изучить мнение горожан о том, какой они видят эту территорию. «Такое моделирование крайне важно и защитит нас от возможных ошибок при принятии решений», – подчеркнул глава региона.«Проект уникальный. Его реализация ставит нас в череду наиболее значимых архитектурных событий. Но, чтобы принять то или иное решение, требуется провести серьёзные расчёты», – заметил руководитель управления главного архитектора администрации СамарыОбщественный советник губернатора по вопросам архитектурыуверен, что застройка территории стрелки неизбежна. Однако необходимо все тщательно взвесить и обдумать. «Сама затея строительства многофункционального комплекса на стрелке – это дело времени. В любом случае это произойдет, – считает архитектор. – Однако есть ряд вопросов. Первый – насколько эта зона будет доступна для граждан в связи с реализацией проекта. Второй, еще более важный момент, – это увязка проекта с режимами исторического поселения».По итогам заседания Дмитрий Азаров поручил подготовить перечень предложений, замечаний и пожеланий к проекту со стороны архитектурно-строительного сообщества, а также профильных министерств. Все они будут тщательным образом проанализированы и учтены при дальнейшем рассмотрении проекта, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства