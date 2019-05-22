Елена Лапушкина посетила стройку детского сада по улице Ташкентской

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Первая точка - место строительства детского сада по улице Ташкентской в районе домов 122, 114, 126.Объект должен быть введён в эксплуатацию до конца 2019 года.Детский сад предназначен для детей в возрасте от 1 до 7 лет.Вместимость составляет 12 групп на 240 мест, включая ясельные группы, количество которых может быть увеличено.Объект строится по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования г.о.Самара на 2015-2019гг.».При выполнении работ в зимнее время подрядчиком допущено нарушение технологии: не выполнены мероприятия по защите фундамента от промерзания и увлажненияВ настоящее время лицензированной организацией проведены лабораторные обследования грунта, подрядчиком разработан ежедневный план по усилению фундаментов и график по выполнению строительно-монтажных работ.Глава Самары поручила жёстко контролировать сроки выполнения работ: «Ежедневно представитель департамента строительства должен присутствовать на этом объекте и докладывать по выполнению графика. У нас срок завершения работ 1 ноября, я лично буду контролировать это каждый день», передает пресс-служба горадминистрации