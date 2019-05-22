Елена Лапушкина посетила стройку детского сада по улице Ташкентской
22 мая 2019 15:23
309
Первая точка - место строительства детского сада по улице Ташкентской в районе домов 122, 114, 126.
Объект должен быть введён в эксплуатацию до конца 2019 года.
Детский сад предназначен для детей в возрасте от 1 до 7 лет.
Вместимость составляет 12 групп на 240 мест, включая ясельные группы, количество которых может быть увеличено.
Объект строится по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования г.о.Самара на 2015-2019гг.».
При выполнении работ в зимнее время подрядчиком допущено нарушение технологии: не выполнены мероприятия по защите фундамента от промерзания и увлажнения
В настоящее время лицензированной организацией проведены лабораторные обследования грунта, подрядчиком разработан ежедневный план по усилению фундаментов и график по выполнению строительно-монтажных работ.
Глава Самары поручила жёстко контролировать сроки выполнения работ: «Ежедневно представитель департамента строительства должен присутствовать на этом объекте и докладывать по выполнению графика. У нас срок завершения работ 1 ноября, я лично буду контролировать это каждый день», передает пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
22 мая 2019 18:45
Объектом внимания главы города стал детский сад в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса и улицы Березовая Аллея. Благоустройство региона
123
22 мая 2019 15:23
Сегодня глава Самары Елена Лапушкина проводит ряд выездных встреч на территории Кировского района. Благоустройство региона
308
20 мая 2019 18:08
Будут оборудованы 8 пляжей протяженностью более 4 км и площадью 178,02 тысяч кв. м. Благоустройство региона
315
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4023
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2640
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1237
Всё в Дом
16 мая 2019 18:58Как выбрать канцелярские товары
Для того чтобы подобрать подходящие канцелярские товары, необходимо к этому вопросу подойти со всей ответственностью. Всё в Дом
182
18 апреля 2019 09:59Как выбрать диваны и кресла
Мягкая мебель необходима практически в каждом доме. Она также востребована для меблировки офисных помещений. Всё в Дом
641
8 апреля 2019 19:11
Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи. Всё в Дом
340
ЖКХ
22 мая 2019 17:00
В целом по городу общая площадь покоса составит более 1600 гектаров. ЖКХ
103
22 мая 2019 13:07
Им поможет выездной объединенный консультационный центр. ЖКХ
186
21 мая 2019 11:50
Частные выгребные ямы находятся в угрожающей близости к городским сетям водоснабжения. ЖКХ
396
Экология
22 мая 2019 14:02
Мазут добрался до городских пляжей. Экология
165
22 мая 2019 09:53
Дмитрий Азаров отметил, что важнейшим направлением деятельности Совета должно стать обсуждение реализации в регионе национального проекта "Экология". Экология
152
21 мая 2019 10:15
Проверки проводят инспекторы Управления Россельхознадзора региона. Экология
184
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
399
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
391
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14494
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
559
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
596
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1359
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
394
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
492
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
460
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
882
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
806
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
743
Мероприятия