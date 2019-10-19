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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Дмитрий Азаров представил в Москве проект планетария, который может быть построен в Самаре

19 октября 2019 10:55
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Это научно-просветительное учреждение задумывается не только как экспозиционный центр, но и как место проведения образовательных программ курса «Астрономия».
В ходе заседания оргкомитета, которое  проходило в Москве в четверг, 17 октября, Дмитрий Азаров представил проект планетария, который может быть построен в Самаре. Это научно-просветительное учреждение задумывается не только как экспозиционный центр, но и как место проведения образовательных программ курса «Астрономия» для трехсот образовательных организаций Самарской области, популяризации новейших научных открытий, дополнительного образования детей и молодёжи, проведения знаковых мероприятий городского и регионального уровней.

Губернатор отметил, что предпроектные работы по созданию планетария в Самарской области уже завершены. Предполагается, что планетарий может быть построен на территории музея «Самара Космическая». Это позволит создать единый музейно-образовательный комплекс и расширить экспозиционные площади музея.

Члены оргкомитета поддержали инициативы, высказанные главой региона, передает пресс-служба облправительства.



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Комментарии



Благоустройство региона
19 октября 2019  10:55
Это научно-просветительное учреждение задумывается не только как экспозиционный центр, но и как место проведения образовательных программ курса «Астрономия».
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