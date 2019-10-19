Дмитрий Азаров представил в Москве проект планетария, который может быть построен в Самаре
19 октября 2019 10:55
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Губернатор отметил, что предпроектные работы по созданию планетария в Самарской области уже завершены. Предполагается, что планетарий может быть построен на территории музея «Самара Космическая». Это позволит создать единый музейно-образовательный комплекс и расширить экспозиционные площади музея.
Члены оргкомитета поддержали инициативы, высказанные главой региона, передает пресс-служба облправительства.
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