Дмитрий Азаров представил в Москве проект планетария, который может быть построен в Самаре

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В ходе заседания оргкомитета, которое проходило в Москве в четверг, 17 октября,представил проект планетария, который может быть построен в Самаре. Это научно-просветительное учреждение задумывается не только как экспозиционный центр, но и как место проведения образовательных программ курса «Астрономия» для трехсот образовательных организаций Самарской области, популяризации новейших научных открытий, дополнительного образования детей и молодёжи, проведения знаковых мероприятий городского и регионального уровней.Губернатор отметил, что предпроектные работы по созданию планетария в Самарской области уже завершены. Предполагается, что планетарий может быть построен на территории музея «Самара Космическая». Это позволит создать единый музейно-образовательный комплекс и расширить экспозиционные площади музея.Члены оргкомитета поддержали инициативы, высказанные главой региона, передает пресс-служба облправительства.