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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Дмитрий Азаров осмотрел площадку инклюзивного детского парка, построенного около стадиона "Самара Арена"

28 сентября 2019 18:20
257
Открытие площадки 1 октября.
Сегодня Дмитрий Азаров осмотрел площадку инклюзивного детского парка, который построен около стадиона "Самара Арена".

Проект реализуется в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и соглашения Правительства СО с Фондом "Обнаженные сердца".

Открытие площадки 1 октября, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Комментарии



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