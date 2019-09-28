Дмитрий Азаров осмотрел площадку инклюзивного детского парка, построенного около стадиона "Самара Арена"
28 сентября 2019 18:20
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Проект реализуется в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" и соглашения Правительства СО с Фондом "Обнаженные сердца".
Открытие площадки 1 октября, передает пресс-служба минспорта СО.
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