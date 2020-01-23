В Самаре ремонтируют станцию метро "Победа"
23 января 2020 11:58
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На станции метро "Победа" в Самаре ведутся плановые работы по герметизации швов перекрытий.
Об этом сообщили в МП "Самарский метрополитен". Ремонт планируется завершить к 15 февраля. В администрации отметили, что его ведут по ночам, после завершения пассажирских перевозок.
Также в МП прокомментировали появившиеся в соцсетях фотографии с "отвалившейся" первой буквой в названии станции, пишет Самру.ру.
"Буква не отвалилась, а демонтирована для проведения работ", - заявили в "Самарском метрополитене".
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Комментарии
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