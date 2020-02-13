В Самаре обсудили проекты благоустройства сквера на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской

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В Самаре в Доме архитектора состоялись общественные обсуждения проектов благоустройства сквера на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. Его планируется не только благоустроить, но и поставить там скульптурную композицию «Аленький цветочек». В композиции запечатлен эпизод, когда Сергей Аксаков, приехавший в гости к сыну Григорию (он стоит за спиной отца), сидя на лавке, смотрит на стоящую перед ним сорвавшую цветок внучку Ольгу и вспоминает сказку об Аленьком цветочке.Напомним, семья Аксаковых своей жизнью, творчеством и делами тесно связана с Самарским краем. Более 27 лет жизни видный государственный и общественный деятель, Почетный гражданин Самары Григорий Аксаков провел в Самаре. Время его губернаторства в Самарской губернии – время подготовки и осуществления ряда российских реформ, последовавших за отменой крепостного права, время значительного развития просвещения и здравоохранения, развития транспорта и связи, проведения городской и судебной реформ.Место выбрано неслучайно, когда-то именно на этом месте (пересечение улиц Фрунзе и Красноармейской) стоял дом, в котором жила семья Аксаковых. Сквер с пятью фонтанами и массивными бутовыми лестницами по проекту Петра Щербачева здесь был создан в 1930-х годах. Сейчас это место не воспринимается, как общественное пространство, поэтому было принято решение его благоустроить, тем самым создав новую точку притяжения для горожан и гостей города.Первый проект предполагает сохранение прежней планировочной структуры сквера и восстановление существующих фонтанов. По всему периметру нового общественного пространства планируется установить стеклянные светящиеся панели, изображающие разлетевшиеся страницы книги с текстом и иллюстрациями сказки, организовать новые места отдыха и входные группы. Скульптура будет расположена справа от центрального входа. Отделить зону отдыха от жилого дома планируется живой изгородью.Согласно второму проекту, между сквером и жилыми домами появится буферная зона с деревьями. На оставшемся пространстве будет размещена скульптура, а пространство огородят металлическим забором.Местные жители, собравшиеся для обсуждения проекта, разделились во мнениях. Впрочем, большинство согласилось, что сквер нужно благоустраивать. Участники проголосовали за понравившийся вариант, заполнив бюллетени. Следующий этап - обсуждение выбранного проекта с учетом предложений горожан. Оно состоится 19 февраля в 17.00 по адресу: ул. Ярмарочная, 23, сообщает горадминистрация.